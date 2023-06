Marvel cambia la fecha de sus estrenos

La huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood, que comenzó el pasado 1 de mayo, ha provocado que empresas como The Walt Disney Studios tengan que modificar las fechas de estreno previstas para algunos de sus lanzamientos más esperados.

"Avatar 3", "Thunderbolts", "Blade", "Avengers: The Kang Dynasty" o "Avengers: Secret Wars" son solo algunos de los títulos que verán alterada su llegada a los cines, según anunció The Walt Disney Studios este martes, debido a que las producciones se han pausado o a que los guiones aún no están listos.

En el caso de la tercera entrega de "Avatar", se retrasará oficialmente un año y pasará a estrenarse el 19 de diciembre de 2025, lo que provoca que la cuarta y quinta secuela de la saga no salgan hasta el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente.

De hecho, el productor de la franquicia, Jon Landau, tuiteó este mismo martes sobre los sonados cambios: "Cada película de "Avatar" es una empresa emocionante y épica que requiere tiempo para alcanzar el nivel de calidad que los cineastas buscamos y que el público espera".

Asimismo, el inicio de los rodajes de "Thunderbolts" y "Blade" se mantienen en compás de espera hasta que acabe el piquete, mientras que "Avengers: The Kang Dynasty" y "Avengers: Secret Wars" se retrasan un año y serán distribuidas comercialmente el 1 de mayo de 2026, en el primer caso, y el 7 de mayo, en el segundo.

Por otra parte, la película aún sin título de "Deadpool" se estrenará finalmente el 3 de mayo de 2024 y "Captain America: Brave New World" se pospondrá para el 26 de julio de ese mismo año.

Eso no es todo porque "Fantastic Four" pasará del 14 de febrero de 2025 al 2 de mayo de dicho año y el filme de Rami Malek, "The Amateur" (20th Century Studios), saldrá el 8 de noviembre de 2024.

En cuanto a las películas del universo Star Wars que aún se están gestando, ya se sabe que una de ellas moverá su fecha de lanzamiento del 19 de diciembre de 2025 al 22 de mayo 2026 y que la otra, aún sin nombre oficial, verá la luz el 18 de diciembre de 2026.