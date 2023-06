OCU denuncia a Netflix por «engañar a los usuarios»

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante Consumo "por la manera engañosa" con la que Netflix muestra sus ofertas de contratación.

Para la organización, "la ocultación de una tarifa básica no solo socava los derechos de los consumidores a una información transparente y de fácil acceso, sino que también bordea los patrones oscuros", en un momento en que la nueva política de Netflix "alienta a los consumidores a explorar sus diversas opciones".

OCU ha observado que en Italia y España el plan de suscripción 'básico' "no se presenta inicialmente a los clientes y solo aparece una vez que hacen clic en 'ver todos los planes'". A su juicio, no mostrar todos los planes de suscripción disponibles a primera vista "genera confusión y da la impresión errónea de que no hay alternativa más económica a una suscripción con anuncios siendo esta opción la 'estándar', que casualmente también es más cara que la suscripción 'básica' y que parece que de manera deliberada se deja fuera en la presentación inicial".

La organización de consumidores considera que estas prácticas "no solo infringen los derechos de los consumidores, sino que también están diseñadas intencionadamente para engañar a los usuarios".

Por este motivo, OCU y Altroconsumo, ambas organizaciones miembros de Euroconsumers, han presentado denuncias por prácticas comerciales engañosas ante sus respectivas autoridades nacionales de protección al consumidor, la AGCM italiana y la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador en España, para que investiguen y en su caso sancionen este asunto.

También ha destacado que Francia y Alemania "se ven afectadas de manera similar, lo que permite a las autoridades calificarla como una 'infracción generalizada' y buscar un enfoque coordinado con sus contrapartes".

"OCU se oponen al uso de prácticas comerciales desleales como señuelo para engañar a los consumidores e insta encarecidamente a la plataforma de streaming a que ajuste su política de inmediato", sentencia la organización.