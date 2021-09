La boda de Anabel Pantoja, en el aire tras la muerte de su abuela

Ana Martín, madre de la tonadillera Isabel Pantoja, ha fallecido hoy, después de haber estado ingresada recientemente en el hospital de Puerto Real (Cádiz).

Su nieto, Kiko Rivera, ha confirmado la noticia en las redes sociales.

«Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida», señala en su Instagram el hijo de Isabel Pantoja, que se encuentra en La Graciosa (Islas Canarias), donde su prima Anabel Pantoja tenía previsto casarse en unos días. Esta última tenía previsto casarse este viernes 1 de octubre en la isla de La Graciosa, y aunque las primeras informaciones apuntaban a que había decidido cancelar la boda, la decisión todavía está en el aire.

Así lo ha afirmado este miércoles Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’, donde Anabel trabaja como colaboradora. En cambio, la revista Lecturas adelanta que la boda saldrá finalmente adelante a petición de la propia Isabel Pantoja.

La familia ha dado instrucciones al tanatorio de Jerez, donde está prevista la incineración, para que no se difunda información sobre la despedida de la madre de la tonadillera, según han indicado a EFE en la instalación.

Kiko Rivera se ha quejado en su publicación de Instagram de la falta de información.

«Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada», se queja en la publicación.

«No sé qué se va hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada», añade.

Ana Martín estuvo recientemente ingresada en el hospital de Puerto Real, que atiende a la población de la comarca gaditana donde esta ubicada la finca «La Cantora» en la que Isabel Pantoja reside largas temporadas