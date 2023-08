40 años de ferretería en femenino plural: la de Encarnita en Los Palacios

Que una ferretería cumpla 40 años puede no parecer asombroso. Pero el meollo de cualquier historia no está en el titular, sino en la vida que late dentro. Y esta historia de Los Palacios y Villafranca no contiene una vida, sino, como mínimo, tres: la de Encarnita, la de su hija Silvia y la de su nieta Encarni, tres generaciones distintas y un solo afán verdadero. “Aquí somos todas Encarnitas”, dice Silvia, que tomó las riendas del negocio hace ahora una década y que ve con alegría cómo este ha sobrevivido a varias crisis en manos de las mujeres de la casa. Por eso esta noche van a celebrar una fiesta por todo lo alto, con barra, veladores, comilona, discursos, música, baile, tómbola y hasta calle cortada por la policía. “Mucha gente nos dice que por qué no esperábamos a las bodas de oro, pero ahora mismo estamos las tres y el día de mañana no sabemos qué puede suceder. Mi madre tiene ya 76 años”, zanja Silvia, decidida al carpe diem por el que incluso “va a venir la televisión”.

La mañana se les va hoy en preparativos porque los invitados superan a los de cualquier boda. “Hemos invitado a más de trescientas personas, entre clientes, familiares, vecinos y amigos, aunque menos mal que muchas no van a venir porque están en las playas, porque, si no, no cabríamos”, bromean las tres: Encarnita, la dueña honorífica de “la ferre del Plaíllo”, como se conoce popularmente –de Pradillo, de prado donde antaño pastaba el ganado- a este castizo barrio palaciego; Silvia, la responsable actual; y Encarni, la trabajadora que fue capaz de renunciar al desarrollo inmediato de su carrera universitaria (es politóloga) porque la convencía más continuar la saga de “las mujeres empoderadas de mi propia familia”.

La historia de la Ferretería Encarnita comienza, por tanto, hace ahora 40 años, en el día de resaca de la feria de farolillos de 1983. “Abrimos un día en que todo cerraba en el pueblo”, recuerda Encarnita. Entonces todavía procesionaba la Patrona –como cada 5 de agosto-, la Virgen de las Nieves que este año será coronada canónicamente, en el transcurso de una feria que se celebraba en torno a Ella. Y el recinto ferial estaba todavía en el Plaíllo, a escasos metros de donde Manolo y Encarnita, marido y mujer que habían emigrado a Barcelona para aspirar a una vida mejor, habían pensado al volver en abrir un salón recreativo. La idea no cuajó, sin embargo, cuando Manolo descubrió que, justo enfrente, había un bar “y él pensó que lo del salón recreativo sería como hacerle la competencia al vecino”, cuenta ahora Silvia porque se lo contó tantas veces su madre...