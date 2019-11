50 años educando a mujeres de la provincia

En la España de hace medio siglo nadie podía pensar en otro tipo de educación que no fuera la diferenciada. Sin embargo, esta treintena de compañeras y monitores afirma que la experiencia educativa “fue muy positiva pues al estar en régimen de internado y alternancia y siendo niñas, se creaba mucha complicidad entre nosotras y creemos que fue la mejor forma para la educación personalizada que la EFA ofrece”.

Y es que la EFA Elcható ha marcado a personas que incluso su paso por ella fue breve, pero intenso. Es lo que le ocurrió a Marisa, manchega de nacimiento y carmonense de adopción. Después de trabajar dos años como monitora en la EFA Elcható la decisión que tomó con su marido fue formar una familia “y así quiso el Señor que fuera. Tuvimos cuatro hijos y siempre me he esforzado en hacer mi ‘trabajo’ con esmero y con esfuerzo. Elcható me enseñó que la educación ya sea de los hijos o como docente es un proceso de mejora personal que empieza por uno mismo”, afirma.

Al llegar a Carmona hace 39 años se planteó desarrollar otra actividad y estuvo de catequista muchos años intentando servir a su parroquia. Al no trabajar fuera de casa “era la mejor manera de servir a los demás, enseñanza que aprendí en la EFA”. Y es que afirma que “cuando ves que con tu esfuerzo y trabajo las cosas van a mejor se disfruta con ese progreso”.

La vida de Marisa, marcada por Elcható, siempre ha estado ligada a la enseñanza pues su marido ha sido maestro y esto ha influido de manera positiva en la educación de sus hijos “a los que hemos educado en los valores humanos y cristianos. Una educación integral, lema que siempre ha sido Elcható”, concluye.