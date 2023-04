5.000 especies autóctonas para el mayor humedal de Los Palacios

Al Cerro de las Cigüeñas, el mayor humedal de Los Palacios y Villafranca, de 14 hectáreas de extensión, no lo reconoce ya ni la madre que lo parió, es decir, quienes dieron un primer uso a todo este espacio natural como escombrera para un pueblo que, hace solo dos décadas, no tenía la conciencia ecológica de hoy, a pesar de que en aquella época, y mucho antes, la asociación Anea predicaba tanto, pero en el desierto. En los últimos años, la conjunción de esfuerzos entre esta asociación histórica y el propio Ayuntamiento -que no solo ha invertido repetidamente, sino ideado mecanismos para que a la laguna no le falte al agua, redirigiendo la que sobra del Caño de la Vera hasta allí, por ejemplo- ha hecho que este humedal, más grande que los otros dos que conforman un triángulo medioambiental en el municipio –El Pantano y la laguna de La Mejorada-, haya mejorado significativamente su forma y su fondo.

Después de que los voluntarios de Anea hayan practicado diversas regeneraciones de árboles y arbustos, así como varios colegios, que han llevado a cabo proyectos educativos relacionados con el Cerro –especialmente el colegio público Picasso-, la regeneración ambiental más contundente se está ejecutando estos días. La idea es ir formando diferentes mosaicos de vegetación autóctona. Se están sembrando coscojas, olivos, majuelos, jaguarzos, álamos, zarzas y lentiscos, hasta un total de 5.000 plantones en total, además de pinos, fresnos y alcornoques.

De esta forma va a culminarse el proyecto bautizado como programa de sellado y restauración ambiental de vertederos ilegales que se incluyó en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, del Plan Contigo de Diputación, por el que el Ayuntamiento, que ha puesto 38.000 euros encima de la mesa, consiguió una subvención de 368.000 euros. La empresa adjudicataria del proyecto has sido Construcciones Maygar SL, con la que colabora la propia Concejalía de Urbanismo. Dentro de los trabajos llevados a cabo en los últimos meses, se ha procedido a la limpieza de desagües que son responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la retirada de neumáticos y restos de escombros de canales que estaban absolutamente obstruidos por los residuos. Además, se han tapado muchos pozos del Consorcio del Huesna y que suponían un peligro, aunque las aberturas se disimulaban con escombros. Ahora, una vez que se ha vallado el perímetro de toda la parcela, se permite de nuevo el cómodo tránsito de peatones, ciclistas y jinetes.