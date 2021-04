A Diego Corriente lo descuartizaron un día como hoy, pero era Viernes Santo

De Diego Corriente Mateo, el famoso bandolero de Utrera, pudo más su leyenda, que hoy cumple 240 años, que su corta vida diez veces más corta, pues no había cumplido los 24 años cuando el Regente de la Audiencia, Francisco de Bruna y Ahumada, a la sazón caballero del Consejo de Su Majestad, Carlos IV, y alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla –tan importante aquí que era conocido como el “Señor del Gran Poder”- consiguió su propósito de eliminarlo de la faz de la sierra no tanto por sus delitos de sangre, que al parecer no tenía, como por su altanería con él, a quien, según relatos tan imprecisos como faltos de rigor, le robó la amante y humilló en persona en más de una ocasión, hasta el punto de sacarle, en persona, los diez mil reales que Bruna prometía pagarle a quien se lo entregara, vivo o muerto.

Tal día como hoy, aunque era Viernes Santo, terminó el joven bandolero utrerano colgado en la Plaza de San Francisco de Sevilla, mientras las procesiones marcaban otras rutas por los barrios de la ciudad. No importó siquiera aquella vieja ley de la época de Alfonso X el Sabio de evitar este tipo de ejecuciones en día tan señalado. Tantas ganas le tenía el poderoso oidor decano de la Audiencia de Sevilla, que el cadáver de Diego terminó completamente descuartizado. Sus trozos fueron expuestos, para escarnio público, por los caminos que frecuentaba, incluido el desaparecido puente de las Alcantarillas, si bien unos monjes caritativos terminaron recogiéndolos en su mayoría y dándoles sepultura en la sevillana iglesia de San Roque.

El caso es que las aventuras de Diego Corriente, pese a la longitud de su leyenda, no duraron sino cuatro años, pues empezaron en 1778, en torno al robo de caballos que iba sustrayendo de unos cortijos a otros hasta que conseguía vender la última remesa al otro lado de la frontera portuguesa. Su fama recorrió casi toda Andalucía, y Badajoz, por su habilidad para burlar a sus perseguidores. Ya en vida convenció a muchos pobres de que robaba a los ricos para ayudarles a ellos. Más tarde aparecería la copla del famoso drama de José María Gutiérrez de Alba (El bandido generoso): “Diego Corrientes yo soy / aquel que a nadie temía / aquel que en Andalucía / por los caminos andaba / el que a los ricos robaba / y a los pobres socorría”.

El también conocido como Robin Hood español había nacido en Utrera el 20 de agosto de 1757 en una familia campesina. No consta por qué se echó al campo, aunque es de suponer su rebeldía contra la explotación en los latifundios. En Los últimos bandoleros, José María de Mena contaba que “a la dificultad de capturarle por su ligereza y su habilidad, unía la protección de los campesinos pobres, a los que en muchas ocasiones ayudaba con dinero, cuando sabía que estaban a punto de perder sus pobres parcelas, embargadas por los usureros”.

El edicto de Francisco de Bruna, para que se lo entregaran, vivo o muerto, era “por salteamiento de caminos, asociación con otros, uso de armas blancas y de fuego, insultos a las haciendas y cortijos y otros graves excesos por los cuales se ha constituido en la clase de Ladrón Famoso”. Una vez lo apresaron en Portugal, pero él convenció a los guardianes y logró escapar. En la siguiente ocasión, traicionado por una mujer celosa, según relata Mena, no corrió la misma suerte. El propio Francisco de Bruna cuenta en una carta que el bandolero llegó a la ciudad de Sevilla el 25 de marzo de 1781, Domingo de Ramos. En los cinco días que estuvo en la cárcel no aceptó comer solo en su celda, cuenta Mena, así que “el alcaide de la prisión tuvo que admitir esta exigencia y cada vez que era la hora de comer habían de venir a la celda dos o tres soldados de la guardia y comer con él la comida y el vino que la familia de Diego Corriente llevaba cada día a la cárcel”.

Diego Corriente, ahorcado, descuartizado y repartido en trozos por sus propios escenarios vitales, no tardó en protagonizar no solo leyendas de boca en boca, sino obras teatrales, letras flamencas, y, con el tiempo, cómics, películas y hasta series de televisión. Se convirtió en el prototipo de bandolero romántico que el pueblo no olvida jamás.