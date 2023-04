Adiós a Francisco Vélez Nieto, el último sabio de aquí

Se ha ido como el rayo Francisco Vélez Nieto. A pesar de que tenía ya 88 años, de que padecía insuficiencia respiratoria y de que llevaba demasiados días ingresado en el hospital Macarena, toda la gente del libro de Sevilla y de media Andalucía tenía la ingenua esperanza de que Paco iba a ser eterno. Hoy lo incineran en su pueblo natal, Lora del Río, a las diez de la mañana. Ya lo está echando de menos demasiada gente que lo conocía bien, que era todo el sector cultural de nuestra tierra, porque Paco fue como un padre para todos. Escritor, poeta y articulista impenitente, ha estado leyendo libros en pdf -para combatir su creciente problema de visión- hasta hace unos días solo por el gusto de ser fiel a sus reseñas semanales diseminadas por diarios y webs de toda Andalucía. También publicó en sus años en El Correo de Andalucía.

En su pueblo no solo lo va a llorar su hermana, sino desde el alcalde, Francisco Carrasco (PSOE), hasta la bibliotecaria, Teresa Castellano, pasando por ese grupo de estudiantes que lo disfrutó en directo hace tan poco tiempo en la presentación de su última obra, Itálica y otros poemas. Vélez Nieto es autor de otros poemarios como La otra historia de siempre, Excepto la derrota o Memoria ante el espejo. Fue incluido en antologías como Nueva Poesía Sevillana u Homenaje a la Generación del 27, entre otras, pero su labor va a ser también recordada, más allá de por su genio sindicalista, por haber sido el primer presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla o el primer impulsor del Centro Andaluz de las Letras, que seguía asesorando. Además, fue vicepresidente de la Fundación Itálica durante casi 20 años.

El escritor y profesor José Cenizo ha lamentado hace unas horas su fallecimiento. “Descanse en paz el admirado y apreciado amigo, para mí un hijo predilecto de Andalucía, un grande de la cultura andaluza. Lo vimos hace muy poco en la presentación de su libro de poemas Niña bonita, dedicado a su mujer”, ha dicho. El también escritor y traductor Antonio Rivero Taravillo, por su parte, lo ha calificado de “persona afable, franca y trabajadora”, y ha recordado que fue vicepresidente de la asociación Feria del Libro cuando Paco era el presidente. “Fueron tiempos de gran ilusión y también de importantes dificultades”, ha recordado Taravillo, para añadir: “Su buen sentido y su bonhomía ayudaron en más de un trance”. “No me voy a acostumbrar a que no me llame cada tarde para charlar y animarme a que siga escribiendo”, ha dicho el escritor Juan Clemente. Y no va a ser el único. Descanse en paz.