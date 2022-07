Adiós a Luis Miguel Murube, el trovador de Los Palacios

Los Palacios y Villafranca ha amanecido hoy con ese llanto sofocado con que despiertan los pueblos cuando fallece uno de sus hijos más ilustres, más populares, más queridos. Luis Miguel Murube Begines, más conocido como El Pepón, no era solo uno de ellos, sino seguramente el que más de los que quedaban vivos. De pocos palaciegos, de hecho, se podía decir que hubieran tocado todos los palos del arte popular, desde el cante por sevillanas que había mamado de Los Romeros de la Puebla o de su ídolo, El Pali –a quien tan perfectamente imitaba-, a esa capacidad innata que tenía para el chascarrillo improvisado o el chiste profesional, realista y lento que había aprendido de Paco Gandía, pasando por su habilidad a la hora de presentar cuanto sarao popular o institucional se hubiera terciado en su pueblo en el último medio siglo. El Pepón era un palaciego desbordadamente generoso cuya gracia escondía, además, no solamente una cultura profunda y un respeto por cuantas personas admiraba, sino también la pena negra de cuanto le había hecho pasar esta vida, tan azarosa a veces como cruel. Esta mañana no hay hermandad, peña, asociación o partido político en su pueblo que no haya hecho públicas ya sus condolencias a su viuda, hijos y nietos.