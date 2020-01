Adiós al último carbonero de Doñana

Ya lo avisaba hace unos años en la grabación de un programa televisivo: «El día que yo me muera, se acaba este oficio». Sus palabras fueron lapidarias. No se equivocó ni un ápice. Hace unas semanas nos dejaba para siempre, Diego Márquez Solís, el último carbonero del entorno de Doñana. Amaba su profesión tanto que no dejó de ejercerla mientras se lo permitieran las fuerzas.

Nacido en el convulso año 1936, este querido vecino de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) trabajó arduamente sus boliches de carbón natural todos los días de su vida desde que era niño hasta hace pocas fechas. «Ha sido un noble hombre de campo, un agricultor que luchó por su idea del carbón natural», ha explicado Antonio Solís, convecino e integrante de DediCares, empresa de ayuda a domicilio que asistió y veló hasta el último día por su bienestar al que todos conocían cariñosamente como ‘El Rey de la Carretera’.