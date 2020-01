Alanís sufre un robo en su propio Ayuntamiento

La localidad de Alanís, en la Sierra Morena de Sevilla se ha levantado esta mañana sobresaltada, y es que en su seno se ha producido un robo sin precedentes, al menos en esta zona de la provincia. Un robo que ha tenido lugar de madrugada y nada más y nada menos que en su ayuntamiento. Según parece, los ladrones habrían accedido al consistorio forzando la puerta principal. Lejos de lo que pudiera pensarse, su objetivo no era la apropiación de documento alguno, ni material susceptible de poder ser vendido posteriormente como pueden ser los ordenadores o los teléfonos móviles. Según fuentes cercanas su objeto de deseo era el dinero, y aunque no hayan conseguido gran cantidad de este, para buscarlo no han dudado en destrozar puertas y todo aquello que se pusiera por delante.