Alcalá del Río será el único pueblo de La Vega con el comercio y la hostelería cerrados a partir del viernes

Este jueves, Alcalá del Río ha marcado una tasa de 1.132 casos , con 138 contagios confirmados en 14 días, 41 de esos positivos registrados en la última semana. Ante estos datos, y con la actualización de restricciones tras la reunión del Comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla – celebrada este jueves – el municipio permanecerá una semana más en el nivel 4 grado 2 de alerta sanitaria . De este modo volverán a sumarse siete días de movilidad restringida y hostelería y comercios no esenciales cerrados , que, como novedad tras esta actualización, entrarán en vigor este viernes e igualmente por una semana.

Y es que, a tenor de los datos confirmados hoy, son tres las localidades que bajan hasta el nivel 4 grado 1, al conseguir reducir la incidencia por debajo de 1.000. Se trata de Alcolea del Río (con una tasa de incidencia de 896 casos por 100.000 habitantes), La Algaba (769) y Villaverde del Río (675). Esto les permitirá que toda la actividad económica vuelva a levantar la persiana este viernes, hecho que no se producía desde hacía semanas. Mientras que en Alcolea del Río la hostelería y el comercio catalogado como no esencial se han mantenido cerrados desde el 3 de febrero, en Villaverde del Río no abren desde el 30 de enero y en La Algaba desde el 20 de enero. Una alegría por tanto para hosteleros y comerciantes, afectados por los cierres a causa de la pandemia.

Se mantienen en este nivel – con la restricción de la movilidad como única medida de contención adicional a las dispuestas para toda Andalucía – Cantillana (con 549 casos por 100.000 habitantes) y La Rinconada (729). Ambas han registrado este jueves una bajada en la incidencia.

Brenes y Lora del Río también se encuentran cerradas perimetralmente, y aunque han experimentado un incremento en los contagios, se mantienen aún por debajo de los 1.000 casos de incidencia. En Brenes, con 72 positivos confirmados en los últimos 14 días y 29 en los últimos siete, la tasa se sitúa en 576 casos por 100.000 habitantes. Lora del Río alcanza una incidencia de 837, con 156 positivos confirmados en las últimas dos semanas y 67 en los últimos siete días.