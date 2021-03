Álvaro Romero Bernal presenta su libro ‘Déjate de cuentos’

El patio central de la Biblioteca Municipal Generación del 27 de Los Palacios y Villafranca acogió en la tarde de ayer la presentación de la nueva obra del escritor y periodista palaciego, colaborador de El Correo de Andalucía, Álvaro Romero Bernal Déjate de Cuentos, una recopilación de 10 relatos breves que, con ilustraciones de la también palaciega Miriam Estévez, tienen a la mujer en sus diferentes roles y facetas como protagonista. El acto se enmarcó en la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.

Asistieron a la presentación el alcalde, Juan Manuel Valle, la profesora Esther Cortés, que actuó como presentadora, el delegado municipal de Cultura, Manuel Carvajal y su homóloga de Igualdad, Maite Crespo, además de representantes de la vida social y cultural de la localidad así como vecinos en general, respetando todas las medidas de seguridad y distancia social determinadas por el Covid-19.

El alcalde valoró que se trata de un libro de un autor palaciego, ilustrado por otra palaciega y además editado por una editorial de Los Palacios y Villafranca como es Ediciones Pangea, “siempre es agradable asistir a la presentación de un libro, lo es más en las circunstancias que estamos atravesado durante este último año, y la afluencia que observamos en este acto pone de manifiesto las ganas que tenemos de vivir y de disfrutar de la cultura”.

Además, expresó la necesidad de “tomar partido a través de la literatura, la cultura nos permite ser libres pero evidentemente, no podemos callar las injusticias y los prejuicios independientemente del estilo elegido. La democracia no se puede entender sin la igualdad y no podemos obviar muchas de las cuestiones que vemos a diario”.

“Con la literatura se puede hacer mucho, aseguró, leyendo somos más libres y podemos evitar caer en algunas de la barbaridades que se leen últimamente y que nos hacen retroceder preocupantemente a momentos de nuestra historia que ya parecían estar superados”. En este sentido, “Álvaro es un autor valiente que habla claro. En Déjate de Cuentos nos invita a darnos un baño de realidad: los relatos presentan la realidad misma de la vida, con la que convivimos y ante la que cualquier persona que los lea se va a sentir plenamente identificada porque muy probablemente haya vivido alguno de los episodios que se presentan”.

El autor Álvaro Romero agradeció la calurosa acogida y dijo sentirse muy satisfecho por el encuentro, “desde que empecé a escribir, nunca había disfrutado tanto como con estos relatos de vida, quería contar muchas cosas con las mínimas palabras posibles, acercándome al género lírico, contar historias reales pero que tuviesen algunos destellos mágicos que recordasen al lector los cuentos de tradición oral donde las protagonistas aparentemente son mujeres, pero que finalmente no eran protagonistas activas que pasaban a ser los hombres”.

“Me he rodeado de mujeres”, no solamente para este proyecto sino en general, dijo, “porque en la historia de mi vida, de mi literatura y de la vida verdadera, yo no hubiera sido lo que soy sin las mujeres. Con el tiempo me he dado cuenta de la importancia que tienen las mujeres en mis novelas, son los personajes más fuertes de todo lo que escribo, me sale con mucha naturalidad lo que me han influido mujeres como mi madre, mi abuela, vecinas, amigas, compañeras, que me han ido arropando y conformando una visión de la realidad. Desde siempre he tenido una cierta complicidad o empatía con el género femenino, con las mujeres de mi vida”.

Además, “desde hace mucho me ha tentado ese reto que supone darle la vuelta a los relatos fragmentarios, en un trozo de la vida de alguien, para desentrañar que hay ahí de realidad. Las mujeres de verdad encierran siempre verdaderos relatos de vida, historias reales”, que no cuentos, de ahí el título del libro.

Para Romero, el movimiento feminista no es lo contrario al machismo, como piensan muchos hombres, el machismo es un mal endémico de la sociedad que todos tenemos que combatir, mientras que el feminismo lo que persigue es la lógica igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, Miriam Estévez quien ha ilustrado los relatos, explicó el proceso creativo de este nuevo proyecto y dijo “que los cuentos han contribuido a construir mitos que no siempre son los reales, aquí se palpa la verdadera historia de muchas mujeres de hoy en día y las dificultades que todavía queda por superar y acabar con el patriarcado”.

Para la profesora Esther Cortés, presentadora del acto, aunque la obra trata de unos relatos, de cuentos de hadas, “no estamos ante una actualización de los cuentos tradicionales, no encontraremos aquí a príncipes azules que vengan a rescatar a princesas desvalidas, sino relatos en contra de una sociedad machista, de reivindicaciones laborales ante la desigualdad, de acoso escolar...puede que, en un momento al lector se le venga a la cabeza Caperucita, Blancanieves, La Sirenita...pero aquí no van a encontrarlas, aquí habitan mujeres reales, el libro es una lanza en favor de las mujeres y hombres sin ataduras”.