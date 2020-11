Andalucía creará «corredores seguros» para trabajadores que vuelvan a casa por Navidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha afirmado hoy en rueda de prensa posterior a la reunión de expertos que evalúa la pandemia y recomienda la toma de decisiones que, aquellos trabajadores de fuera de Andalucía que tengan la intención de volver a casa por Navidad o a la inversa (motivos laborales o académicos) podrán hacerlo bajo una serie de controles pertinentes.



Esta afirmación llega tras un debate en la sociedad sobre cómo será la realidad de las fechas navideñas en Andalucía, y sobre la que ya dijo esta pasada semana que “desgraciadamente no serán como las del año pasado”, olvidándonos de “grandes concentraciones o cotillones”.



Moreno Bonilla indicó que llevan más de un mes “trabajando para que tengamos unas Navidades con la mayor movilidad posible, entre provincias y entre comunidades autónomas”, de ahí que se estén “tomando medidas duras para bajar el nivel de incidencia y poder levantar “esas limitaciones”.



No obstante, y ante la pregunta de este medio, el presidente andaluz indicó que, “en el caso de que no se produjeran dichas aperturas, vamos a facilitar la posibilidad de que los andaluces que estén fuera, puedan volver a casa en Navidad”, o incluso, “aquellos que tuvieran que salir”, siempre con alguna “certificación u condicionamiento” -de carácter sanitario y/o laboral-. De todas formas, el máximo regidor autonómico sugiere que “pensemos en positivo” para que la movilidad interterritorial sea una realidad en apenas un mes.



El jefe del Ejecutivo andaluz ha explicado que su objetivo es poder celebrar la Navidad con la máxima movilidad posible entre municipios y con otras comunidades autónomas, pero ha querido dejar claro que para ello habrá que valorar la evolución de la pandemia "en las fechas más próximas posibles" a las fiestas, cuando se decidirá si "abriremos o cerraremos más", por lo que ha advertido de que "en los próximos 14 días nos jugamos gran parte" de cómo serán las próximas Navidades en Andalucía.



Moreno ha explicado que la Junta aún no ha valorado la posibilidad de flexibilizar en Navidad la actual limitación de las reuniones a un máximo de seis personas no convivientes porque "a un mes vista no hay información suficiente para tomar una decisión a ese respecto" y ha abierto la puerta a "intentar flexibilizar" la movilidad entre municipios en provincias o distritos sanitarios con mejores datos aunque ha insistido en que "todavía nos queda" para saber si la evolución favorable de los últimos días se convierte en "tendencia" o puede ser un "diente de sierra como ha ocurrido en otras ocasiones".



NO CUENTA CON LOS FONDOS DE LA UE EN 2021



Moreno Bonilla también respondió ante el bloqueo que se está produciendo en el seno de la Comisión Europea durante las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP), donde están en juego más de 144.000 millones de euros para la recuperación social y económica de los países miembros de la UE, y donde Hungría, Polonia y Eslovenia mantienen el veto a los mismos.



“A mí me preocupa muchísimo este asunto, pues ya vamos con retraso”, indicó el presidente andaluz. De hecho, lanzó un dardo al gobierno central de Pedro Sánchez, pues añadió que “seguimos a nivel de nación sin dar los pasos necesarios”. Asimismo, aseveró que, en los presupuestos de 2021, desde el gobierno andaluz “no hemos metido ni un céntimo pues consideramos que 2021 será en blanco”, es decir, “no vamos a tener recursos europeos”. Por último, Moreno Bonilla espera que “la Comisión Europea desbloquee lo antes posible esta situación, pues cuanto más tarde lleguen estos fondos, más difícil será la recuperación”, concluyó.