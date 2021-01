Antonino Sanz, premio Jabalí Sierra Norte 2020

Hay huellas que se borran, por el mismo paso del tiempo o porque la pisada no fue lo suficientemente profunda. Otras, en cambio, se vuelven eternas por el mucho calado de quien ejerció sobre ella, y también porque ni el paso del tiempo las podrá borrar.

La huella que en la Sierra Morena de Sevilla dejó Antonino Sanz Matencio es de estas últimas, de las que no se borran. Fue Director-conservador del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla entre 2014 y 2018. Su lado humano, su cercanía con la población y su amor por el medio natural le hicieron ser respetado, querido y recordado por toda la comarca, sus vecinos y las instituciones.

El paso por esta tierra no ha pasado desapercibido tampoco para el Club de Naturaleza Montañismo Elbruz, que le ha reconocido con el Premio Jabalí Sierra Norte 2020. El fallo del jurado de este importante premio ha sido comunicado esta misma mañana. El propio Antonino, en declaraciones a este diario ha reconocido sentirse sorprendido y emocionado por tal galardón. Reconoce que no tenía en mente ganar un premio como este y ni siquiera estar presente en la propuesta al mismo. Sin embargo, ser distinguido con el Jabalí supone para él, según indica, una gran alegría. La misma que el saber que a pesar de que ya no es Director del parque desde hace dos años, la gente de la comarca lo sigue recordando, tal y como muestran las muchas felicitaciones que ha recibido en esta misma mañana.

Un director facilitador

Los premios Jabalí Sierra Norte fueron creados en 2006 para reconocer la labor que promuevan los valores excursionistas, cívicos y ambientales de la Sierra Morena de Sevilla y cuya trayectoria y acciones verifiquen de forma excepcional esos valores. En el caso de Antonino Sanz, la decisión de otorgarle este premio radica en un mandato en el Parque natural que se caracterizó por el diálogo multilateral, la información abierta y el empeño por mantener la figura del Geoparque. Recogió, además, con firmeza el testigo de la participación ciudadana, iniciado por Inmaculada Cuenca, y potenció el voluntariado ambiental y las mesas de trabajo. Además, destacan desde el Club Elbruz que lejos de ser un funcionario impedidor y reglamentista, su desempeño fue claramente facilitador.

La entrega del premio tiene lugar cada año durante la celebración de la asamblea anual del Club Elbruz en El Cerro del Hierro durante la segunda quincena de enero. Este año, a causa de la pandemia de COVID-19 se desconoce aún cuando y de qué manera se celebrará esta asamblea y la entrega del premio. Actualmente se bajaran varias posibilidades que se conocerán en fechas próximas.