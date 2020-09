Armani elige Marchena para mostrar su nuevo perfume al mundo

Por ese mercado de frutas se paseaba ni más ni menos que la actriz internacional Adria Arjona Torres. A sus 28 años, esta una actriz puertorriqueña y Guatemalteca es conocida por sus papeles en las series de televisión True Detective, Person of Interest y Good Omens donde interpreta a Anathema Device basada en el personaje del libro Good Omens.

Nacida en Puerto Rico, es la hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres.

"Conoce a Adria Arjona, la cara de My Way, la nueva fragancia femenina de Giorgio Armani. Ella no ha sido retocada ni sigue un guión, es una curiosa exploradora que encarna perfectamente la experiencia de esta fragancia auténtica. Nos invita a unirnos junto a ella para sus encuentros únicos", escribió la marca en sus redes sociales para describir a Arjona como representante de la nueva esencia.

Sobre la colonia, la empresa cita que es una fragancia “que encapsula una nueva visión de la feminidad que es a la vez profunda y de espíritu libre, diseñada con un compromiso con la sostenibilidad”.

Durante el anuncio, la actriz recorre distintos lugares del mundo, se mezcla con la gente, y muestra la esencia de un perfume que en estos días ya se puede adquirir en cualquier lugar del mundo, con la premisa de que un rincón de la provincia de Sevilla es uno de los elegidos para darlo a conocer.