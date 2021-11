Asunción Vega: «Escribo con el corazón y lo que siento»

Una mujer que se ha forjado una expresión propia . Pero desde su voluntad y de forma autodidacta , porque no pudo ir a la escuela, ya que tuvo que encargarse de cuidar a sus hermanos mientras sus padres trabajaban en el campo. Por eso su forma de mostrarse era recitar lo que escribía en su mente – y que no podía plasmar en el papel – y cantar , con un gusto por el flamenco y la copla heredado de su padre.

Aprendió a leer y escribir “como un niño chico”, comprando cartillas y empezando “por las vocales, luego viendo los libros de mis hijos, leyendo”. La pasión por la lectura ha sido la que le ha hecho como es. “Los libros son los que me han enseñado a mí, y los que me han dado la poca cultura que tengo. He llegado aquí así, yo sola, con inquietudes y machacando”.