Avistamiento OVNI en Constantina, El Pedroso y Guadalcanal

Es una zona, la de la Sierra Norte de Sevilla, especialmente proclive a este tipo de encuentros con los No Identificados, así como de otras experiencias que tienen que ver con todo este fenómeno. Siempre hay una muestra de su presencia en la zona y, en plena canícula de verano, han dejado un nuevo indicio de ello.

Así nuestro testigo, Toni, me decía: “José Manuel, buenos días, he estado en un cortijo en Constantina, he estado las dos noches mirando el cielo, muchos satélites de esos que se ven pasar que mis amigos lo flipaban, pero vimos de repente una luz fuerte que se iluminaba muchísimo” comenzó contando sobre su experiencia.

Al respecto de todo ello prosiguió: “Parecía que, aquella luz, venía para nosotros y luego se fue apagando poco a poco, eso fue por la noche del miércoles, en la finca que es donde hemos estado y que la casa da un poco de miedito”.

Al día siguiente (por el jueves) “no vi nada raro en el cielo, más satélites y poco más, me hicieron poner algún programa vuestro con psicofonías y querían hacer un ouija pero sin saber le dije que no se hacía” mientras que se preguntaba por esa extraña luz que vio la noche anterior.

Le pedí a Toni que me explicara más sobre el avistamiento y me explicó: “Eran sobre la 1.15 h., estábamos fuera, al lado de la piscina, al fresquito, éramos diez amigos mirando al cielo, viendo alguna estrella fugaz, algunos de los satélites esos que se ven últimamente lentamente pasar alguno y otros más rápidos, entonces estábamos mirando los diez al cielo, a la altura noreste vimos como una luz se iba iluminando cada vez más hasta iluminarse muchísimo que parecía que se acercaba a nuestra posición, pero luego fue apagando poco a poco, por eso pensé que era un bólido o algo pero la iluminación. Fue muy grande, tanto que nos sorprendió” sin que se le pudiera encontrar una explicación.

Consultados otros testigos indicaban que: “recuerdo ver cómo iba acercándose la luz cada vez con más intensidad y al llegar un punto se veía con mucha luz y luego poco a poco fue como desapareciendo” coincidiendo con lo expuesto por nuestro primer testigo y que, igualmente, fue visto en poblaciones cercanas como Guadalcanal, El Pedroso o Alanís.

En otras poblaciones cercanas

Nuestro testigo en El Pedroso me comentaba: “Mira, serían sobre la 1:15 h. 1:20 h., del miércoles este que ha pasado, yo venía de Guadalcanal a El Pedroso y vi, en el cielo, una luz muy grande que se agigantaba en tamaño y luego se apagaba. Soy aficionado a la astronomía y eso no es nada de meteorito ni bólido ni nada, eso fue una cosa muy extraña”.

Igualmente, a la misma hora, en Alanís, Carmen M. me escribía: “Acabo de ver una cosa muy rara, era una luz en el cielo que luego se apagó, lo hemos visto dos personas más, lo mismo, vamos que ha durado el tiempo suficiente para verlo todas”.

Se han hecho gestiones con diferentes observatorios y no se registró la entrada de ningún bólido en nuestra atmósfera, tampoco ningún evento astronómico reseñable y en control de vuelo todas las posibles respuestas han sido negativas. Por definición es un OVNI, es decir: un Objeto Volador No Identificado.