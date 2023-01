Aznalcóllar se queda sin Sábado Santo por el Santo Entierro Grande

Un total de 18 pasos (15 más los tres de la cofradía de San Gregorio) participarán el próximo Sábado Santo en el Santo Entierro Grande de Sevilla , mientras que en Aznalcóllar no saldrá ninguno . La magna procesión hispalense ha provocado que la hermandad de la Soledad cambie su jornada de salida para evitar posibles perjuicios en su estación de penitencia, dejando a la localidad sin Sábado Santo.

La procesión general motivada por el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad de Sevilla por el rey San Fernando tiene su cara en lo esperado del acontecimiento – que no se celebra desde el año 2004 – y en el hecho de poder contemplar a imágenes devocionales procesionando fuera de sus días y horas habituales. Sin embargo, este día también tendrá una cruz, que no es otra que la afectación que su celebración supone para otras hermandades y localidades en lo que a costaleros y bandas se refieren. Tanto unos como otras tienen que responder ante sus compromisos en la capital, no pudiendo cumplir en los pueblos en los que, como en Aznalcóllar, hacen falta para sacar sus pasos y acompañar en sus procesiones.