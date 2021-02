Baja la incidencia en toda la provincia y siguen los cribados, ahora en ocho municipios

Mientras bajan las hospitalizaciones en toda Andalucía pero sube el número de fallecidos, la semana empieza en Sevilla con una bajada generalizada de la incidencia y el cribado poblacional en ocho municipios estratégicamente situados. La tasa media de contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa ahora en 664 y ya son solo quince los municipios que superan la temible barrera del 1.000, la mitad que hace solo una semana. Entre ellos, solo tres poblaciones grandes a las que les está costando bajar los números: La Algaba, que ahora mantiene esa tasa en 1.502 (100 contagios en esta última semana); La Rinconada, que sigue en 1.159 (207 contagios en los últimos siete días); y El Viso del Alcor, cuya tasa es ahora mismo de 1.071 (76 contagios en la última semana).

Por lo demás, el resto de pueblos que mantiene su tasa por encima del 1.000 son relativamente pequeños. En el Aljarafe sevillano, solo Villamanrique de la Condesa (1.273). En el extremo suroriental, los municipios vecinos de Algámitas (1.276), que ya no es el que peor incidencia presenta, pues ha sido superado por El Saucejo (1.416). También Los Corrales (1.117) y Villanueva de San Juan (1.192) presentan estas cifras preocupantes. Al norte de la propia capital, que por cierto sitúa tu tasa en 595, siguen con tasas por encima del 1.000 Alcolá del Río (1.280), Alcolea del Río (2.151), La Campana (1.489) y Villanueva del Río y Minas (1.581). Al sur de la provincia, solo se contabilizan tres pueblos en esta situación: Coripe (2.827), El Coronil (1.250) y Los Molares (1.961).

Mientras tanto, muchos pueblos grandes o relativamente grandes que estaban por encima de esa tasa del 1.000 han bajado hoy, aunque el descenso sea todavía poco significativo y estén pendientes de que el Comité territorial de Alerta de Salud de la Junta dictamine si salen o no del máximo nivel de alerta que les mantiene cerradas a cal y canto todas las actividades no esenciales. En esa situación está Dos Hermanas, que hoy presenta una tasa de 921; o Los Palacios y Villafranca, por ejemplo, cuya tasa ha bajado hoy a 991; o Arahal (936); o El Cuervo de Sevilla (947)... En todo caso, si se abriesen sus actividades no esenciales, sería a partir de este miércoles.

Por lo demás, la Consejería realiza desde hoy mismo cribados poblaciones en ocho municipios de la provincia. En total, según ha explicado esta mañana la delegada territorial, Regina Serrano, “se llevarán a cabo 3.150 pruebas”, siempre que se presenten todos los seleccionados. En Alcolea del Río, Almadén de la Plata, Villanueva del Río y Minas y Guadalcanal, han sido entre esta mañana y esta misma tarde. Mañana se llevarán a cabo en Gelves y Cazalla de la Sierra. Y este próximo miércoles, en Castilleja de la Cuesta y en Villamanrique de la Condesa. En todos estos municipios se van a utilizar test de antígenos que permitirán conocer el resultado en apenas 15 minutos.