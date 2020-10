Benacazón lanza una campaña para fomentar la donación de plasma hiperinmune

El Ayuntamiento de Benacazón ha puesto en marcha una campaña informativa sobre la donación de plasma, diseñada por las áreas municipales de Salud y Participación Ciudadana. En ella se plantea la siguiente cuestión; “¿Sabes que podrías ser un héroe y no saberlo? Si has tenido covid-19 y te has recuperado, podrías ser hiperinmune, es decir; tu sangre podría contener anticuerpos que pueden salvarle la vida a alguien que aún está luchando contra el virus”.

El Ayuntamiento recuerda que hay estudios recientes que citan que el donante óptimo debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y que no haber sido transfundido previamente. Debe tener la confirmación de haber superado la enfermedad y haber transcurrido un mínimo de 28 días después de la curación o de la desaparición de los síntomas.

El procedimiento tiene una duración de 45 minutos y permite obtener sólo el plasma mientras que las células de la sangre se devuelven al donante (plasmaféresis).