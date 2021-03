Bormujos defiende que padre e hija en demanda de vivienda son atendidos

Según han explicado, ambos se encuentran en una situación inestable desde que él salió de prisión por delitos menores y la hija salió del centro de protección de menores en el que ha vivido hasta los 18 años, sin que, desde entonces hayan tenido un sitio fijo en el que vivir.

Tras no poder vivir con familiares, los dos duermen en lugares como bajo el puente de Triana en Sevilla, y se alimentan en los comedores sociales de la ciudad, “aunque he trabajado tres meses mediante la ayuda que me dio el Ayuntamiento, pero se me ha acabado y ahora no tengo ingresos”, explica el padre.