Bormujos, donde los libros vuelan de mano en mano

La biblioteca municipal de Bormujos ha puesto en marcha un curioso programa de intercambio de publicaciones, mediante la iniciativa “Vuela libro”, por la que se podrá entregar un volumen que se tenga en casa ya leído y llevarse otro de las instalaciones, dentro de un programa de actividades organizadas este verano para que los vecinos de la localidad disfruten de su colección de libros ahora que el verano permite tener más tiempo para leer.

Se trata de una iniciativa que facilita a los lectores renovar su archivo y acceder a nuevos escritos sin gasto alguno, fomentando el reciclaje y dando más vida a los libros en nuevas manos.

Y es parte de una idea global para que la lectura variada sea más fácil durante el verano, de modo que los vecinos cuentan con la posibilidad de añadir a su equipaje suficientes ejemplares de la Biblioteca Municipal para no separarse de la literatura durante todas las vacaciones. Todas las facilidades son para que el descanso vaya acompañado de las letras.

Más tiempo para tener los libros en casa

Este año la Delegación de Cultura, como en ocasiones anteriores, permitirá durante los meses de verano un periodo de préstamo superior al habitual pasando de los 15 días que generalmente se autoriza a tener un libro en casa, hasta los tres meses, y de los dos ejemplares que se dejan sacar hasta ocho, tanto de libros como de cualquier otro formato que se encuentra en la Biblioteca.

Se asegura así que las familias dispongan de lectura durante todas sus vacaciones, para disfrutar el tiempo libre, sin la obligación de estar presentes para las devoluciones.

Una opción que se extiende a grandes y pequeños, para que cada miembro de la unidad familiar seleccione sus preferencias a la hora de elegir los libros para leer en vacaciones. Tan sólo es necesario contar con el carnet de usuario de la Biblioteca de Bormujos.

Hasta el mes de septiembre no será necesaria la devolución de los libros, con lo que los devoradores de letras podrán incluso intercambiar por nuevos ejemplares una vez que vayan finalizándolos.

Se trata de una oferta cultural con la que se pretende que la lectura se convierta en una actividad más en los momentos de ocio, posible de realizar mientras se acude a la piscina, la playa y accediendo a llevarla de viaje si hay traslados del domicilio.

Nuevo reconocimiento

La Biblioteca Municipal Bormujos ha obtenido, por segundo año consecutivo, una subvención que concede la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía .

Se trata de una ayuda de 5.000 euros que ha sido gestionada a través de la Delegación de Cultura que dirige Jesús Macarro, que irá destinada a la adquisición de lotes bibliográficos.

De esta manera se ampliará el número de ejemplares de la Biblioteca, incrementando la oferta literaria en estas instalaciones, y a la mismo tiempo se apoyará al sector editorial del libro, que a consecuencia de la pandemia se ha visto también seriamente perjudicado.

Los nuevos volúmenes se van a adquirir en las librerías del mismo pueblo, para así ayudar a los comerciantes locales y dar un paso más en el repunte de la economía municipal.