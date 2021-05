Brenes creará un centro para la coordinación y el refuerzo de la seguridad ciudadana

Uno de los problemas de base de Brenes, no ya exclusivamente en seguridad, es la población flotante del municipio . A los 12.500 vecinos censados hay que sumar “2.000 o 3.000 personas más, a las que también hay que dar servicio”. Sin embargo, esta población foránea, temporal e incluso inmigrante no es el problema de la seguridad. “ No podemos achacar al vecino que viene de fuera un problema que no están creando . La delincuencia en Brenes es autóctona , no viene con la inmigración. En temas de convivencia, orden público, sí que participan vecinos inmigrantes, pero los que están entrando a robar en las viviendas son del pueblo y además reincidentes ”.

La ocupación ha llegado a ser también un problema en la localidad. El mismo alcalde ha actuado para expulsar a okupas de viviendas, y se trabaja para evitar viviendas vacías. “Vamos a sacar una ordenanza fiscal para que la vivienda de banco tenga que pagar más IBI, lo que permita la ley. Entiendo que hay familias que necesitan vivienda y no la dan ni en alquiler”.

Barrera destaca que “cada ciudadano tiene que aportar todo lo que pueda para sentirse seguro en su vivienda, aunque a lo mejor sea una barbaridad lo que digo”, pero matiza que “sin la colaboración ciudadana no podríamos trabajar”. De hecho, por su propia implicación y por su compromiso, asegura que “yo mismo he salido de noche y me he enfrentado a delincuentes. Entiendo y sé que no va en mi cargo y que no es mi trabajo, pero también entiendo que el vecino tiene un problema y está esperando que el alcalde le dé la solución o intente buscarla. Por moral y por sentido común lo hago porque tengo que hacerlo”.