Brenes graba en su alma a los agricultores voluntarios

El monumento homenajea también a las personas voluntarias que colaboraron con estas tareas, como Domingo Plaza. Este vecino, que no es agricultor, anunciaba cada día con la megafonía de su coche “las salidas y trabajos que se iban a desempeñar en el municipio”. Plaza intervino también en el acto de este sábado para poner en valor “el trabajo de sus compañeros y el grupo que se ha formado a raíz de estas tareas”, de familias y vecinos vinculados por la dedicación a su pueblo sin más motivación que el beneficio común .

El alcalde, Jorge Barrera, - también agricultor que hizo lo propio con el resto de compañeros además de atender sus funciones como regidor desde la limitación de medios y de herramientas en aquellos primeros meses de pandemia – agradeció en el acto “la labor inconmensurable de los agricultores voluntarios” desde que iniciaron las tareas de desinfección el día 20 de marzo. Aprovechaba para destacar “la disponibilidad de todas estas personas a cualquier hora, de manera altruista, y a pesar de la incertidumbre que por entonces inundaba nuestras vidas a causa del virus”.

Sobreponiéndose al miedo, al temor a lo desconocido, dejando a sus familias en casa mientras que ellos salían, los agricultores empezaron ya a desinfectar en los días previos a la declaración del estado de alarma. Luego, semanalmente, con planos trazados para no dejar atrás ninguna calle, recorrieron una y otra vez el pueblo a bordo de sus tractores, un trabajo exhaustivo de meses sin descanso y sin hastío. Tareas añadidas a las suyas propias, planificado para que no quedase ninguna calle, ningún parque ni ningún recinto sin visitar y desinfectar, y por el que, según se indicó entonces desde el consistorio, no percibieron ni retribución ni gratificación alguna, corriendo ellos mismos incluso con los gastos de combustible. De ahí que el agradecimiento vecinal siga aún patente incluso tras haber dado por concluida su colaboración.