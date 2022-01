Bronca en el Ayuntamiento de El Cuervo después de que el PP abandone el pleno

La última sesión plenaria en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, el pasado jueves, se vio envuelta en una bronca inédita después de que tres de los cuatro concejales que integran el grupo municipal del PP (la edil Noelia Pan no estaba) abandonasen el salón con la excusa, según ellos, de “falta de información y oscurantismo por parte del alcalde, que no facilita la documentación y los expedientes que le reclama la oposición”. El regidor cuerveño, el socialista Francisco José Martínez, que no daba crédito a la situación, ha achacado la actitud de los concejales populares a “su miedo a debatir el grave deterioro que padece la sanidad pública andaluza en materia de atención primaria”, que, después de haberse constituido una plataforma de 90 alcaldes de la provincia para luchar contra ello, era uno de los puntos que iban a debatirse. El portavoz del PP, por su parte, José Manuel Oliva, insistió entonces -y ahora a este periódico- en que el motivo “no fue en absoluto miedo a debatir nada, puesto que es la primera vez que nosotros abandonamos el pleno, sino una medida de protesta por esa falta de información que se ha convertido en crónica”.

El caso es que, con Oliva, se marcharon también del pleno sus compañeros Martina Andrade y Silvestre Castells. “Era un pleno en el que no había mucho contenido, sino una cuantas mociones”, explica el portavoz de los populares, y añade: “Menos una moción que íbamos a presentar nosotros pero no lo hicimos porque ya sabíamos de antemano que nos íbamos a levantar”. Oliva pidió al alcalde que modificara el orden del día para que respondiera en primer lugar a las preguntas pendientes de plenos anteriores, pero el alcalde insistió en que “debía respetarse el orden del día de la convocatoria y que el punto de ruegos y preguntas era el once”. Ante esta respuesta, los concejales del PP abandonaron el pleno.

Para los populares, llueve sobre mojado. Según ha explicado Oliva, los plenos ordinarios son cada dos meses, de modo que se están acumulando preguntas del año 2019 y algunas, “muy polémicas”, desde hace ocho meses, como los asuntos requeridos por el PP en torno a un contencioso administrativo presentando por la convocatoria de dos plazas de Policía Local, al ponerse en duda el tribunal calificador, por lo que el propio PP, además, ha presentado una demanda por lo penal contra el alcalde; o la petición de una explicación sobre la legalidad de un dron utilizado por la Policía para multar. “Ya se lo he advertido al alcalde”, ha dicho Oliva: “A partir de ahora, todo la información que no dé por vía administrativa, se la requeriremos por vía judicial”.

Ineficacia de la Junta de Andalucía

Para el alcalde de El Cuervo, el abandono del pleno por parte de los concejales del PP “enmascara la ineficacia de la Junta de Andalucía hacia los problemas del municipio en materia de salud”, que son los temas “que más preocupan a nuestros vecinos”, a saber, “las listas de espera, la imposibilidad de acceso a las consultas en la atención primaria, las colas cada vez más numerosas, la saturación de los equipos sanitarios locales y el colapso de las urgencias, además del abandono, la falta de información y transparencia por parte de la Junta de Andalucía en relación a la construcción del nuevo centro de salud, tan reiteradamente prometida tanto por el presidente Juanma Moreno como por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre”.

Martínez ha insistido en que “siempre se ha facilitado a la oposición la información solicitada, pese a que las reiteradas peticiones ralentizan en muchas ocasiones el desarrollo del trabajo en áreas cuyo volumen de trabajo diario ya es de por sí elevado. En este sentido, apunta el alcalde, “si en alguna sesión ordinaria no da tiempo a contestar a todas las preguntas formuladas, se les remite la contestación por escrito –desde cada área- dentro del plazo estimado”.