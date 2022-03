Buscan a Cristian para invitarlo a la boda

Cristian Rodríguez García –si siguiera llamándose así- nació el 4 de noviembre de 2003. Sus progenitores biológicos estaban en tan mala situación, que un primo hermano de su padre, y su mujer, Mari Carmen Gómez Mendoza , no tardaron en hacerse cargo del bebé. Lo recuerdan perfectamente sus hijos, Carolina, Rafa y Jesús, que en aquel tiempo estaban en la escuela y recibieron a su primo segundo como un hermanito más . Sin embargo, la relación entre las dos familias (la adoptiva temporalmente y la biológica) se agrió hasta tal punto, que Mari Carmen se pensó dos veces lo de adoptar al chiquillo permanentemente, escribió al Defensor del Pueblo y prefirió que la Junta de Andalucía se hiciese cargo de él. “Cristian ya andaba entonces y yo estaba como en sexto de Primaria”, recuerda ahora Carolina, que se casa el próximo de mes de junio y quiere añadir a ese sueño el de invitar a “un hermanito” al que “no he dejado de recordar cada cumpleaños, y durante todos estos años en los que no hemos sabido nada de él”.

Ha sido su madre, Mari Camen, quien ha compartido un desesperado mensaje en su perfil de Facebook que ya ha sido compartido más de 500 veces. El llamamiento, desde luego, no ha pasado desapercibido y mucha gente ha hecho captura de pantalla del mismo y anda reenviándolo por otros medios. “Yo he trabajado precisamente en Asuntos Sociales y no tengo posibilidad de encargarme de ello”, dice Carolina, que sabe que, en todo caso, si el chico -que cumplió la mayoría de edad el pasado 4 de noviembre- pidiera ahora referencias de su antigua familia, le podrían dar pistas sobre el paradero de su familia biológica, “pero no de una familia que lo acogió durante menos de dos años”. “Nosotros, desde luego, no lo hemos olvidado jamás”, insiste, y muestra incluso recuerdos del niño que han guardado con mucho cariño desde entonces.