Cantillana evita ‘in extremis’ el confinamiento

La bajada en la incidencia acumulada este viernes en Cantillana ha sido determinante para que no se imponga el cierre perimetral y de la actividad no esencial , como aprobó el comité de expertos de salud. Con ello, toda la provincia de Sevilla queda libre de restricciones adicionales tras la última actualización de los niveles sanitarios.

Tras finalizar el estado de alarma, es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que debe pronunciarse favorablemente sobre las restricciones acordadas por el Comité. Mediante el Auto Recurso número 561/2021, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha ratificado la aplicación de las medidas más restrictivas propuestas este miércoles. En el auto se dicta que “se confina al municipio de Cantillana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-19”.

Sin embargo, en la reunión del Comité territorial se acordó junto con la propuesta de cierre que “si en el momento en que se efectúe la ratificación judicial de la Orden del consejero de Salud y Familias por la que se adoptan las medidas de cierre perimetral del municipio de Cantillana, no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas Órdenes no serían objeto de publicidad oficial”, por lo que no se aplicarían.

Este viernes, los datos muestran una considerable bajada de la incidencia acumulada, situándose en 968 casos por cada 100.000 habitantes. Cifra que se sitúa por debajo del umbral de los 1.000 casos de incidencia, a partir del cual se aplicarían los cierres. Con ello, a pesar de la ratificación judicial, y atendiendo al acuerdo reseñado, Cantillana permanecerá durante esta próxima semana en nivel de alerta 4, pero sin subir al grado 2, que implicaría los cierres de la localidad y de la actividad. “Se considera razonable” – apostilla la nota de la Delegación del Gobierno – “que el municipio de Cantillana se mantenga en el nivel de alerta 4, sin cierre perimetral ni cese de la actividad esencial”.