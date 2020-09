Carmona pide ayuda a la Junta ante el caos en el centro de salud

Colas kilométricas e interminables, atención desbordada, teléfonos que no son atendidos, médicos de guardia y atendiendo a domicilio... Es el día a día del centro de salud de Carmona, dirigido por Amparo Oria, que está colmando la paciencia del ciudadano de a pie. Un edificio sanitario que nació con déficit de espacios y que, ante esta pandemia y las vacaciones de muchos médicos y personal, ha llegado al punto del colapso.



María tiene 84 años y, desde hace dos semanas, sufría malestar generalizado. En la última semana, ese malestar se agravó con unos picos de fiebre alta al caer la tarde. Ante un síntoma compatible con el coronavirus, sus hijos intentaron, infructuosamente, conseguir cita mediante la app Salud Responde. Gracias al servicio de teleasistencia, el médico de guardia pudo atenderla tras varios servicios de ambulancia.



Al día siguiente, la situación no mejoraba y la fiebre no remitía. Ante sospechas de posible coronavirus, se intentó contactar con el centro de salud para, en primer lugar, evitar desplazar a una anciana al hospital y exponerla; y por otro, realizarle una PCR y guardar cuarentena domiciliaria si fuera conveniente. No fue así. Desde el centro de salud de Carmona se prefirió no ahondar en su diagnóstico y derivarla al Macarena. El susto quedó en una infección de orina que pudo haber sido detectada, al igual que la realización de la PCR, en palabras del facultativo del hospital sevillano “en el centro de origen”.



Es una muestra más del caos que se vive en el centro de salud carmonense y que se refleja en las urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, absorbiendo atenciones menores derivadas desde Carmona. Estas situaciones, entre otras, como la falta de pedagogía con el paciente que no sabe dónde acudir ante el aumento de casos y en plena segunda oleada, han hecho estallar las redes, llenando de mensajes el tablón del perfil oficial del alcalde de la localidad, Juan Ávila, que ha sido dado de alta recientemente tras superar el coronavirus.



Consciente del malestar generalizado entre la ciudadanía, el regidor carmonense ha reclamado este miércoles mejoras en servicios públicos que prestan en la localidad tanto la Junta de Andalucía (del mismo color político) como el Gobierno Central.



En concreto, Juan Ávila ha solicitado mejoras en la atención que se presta desde el Centro del Salud, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).



Reunión con el consejero de Salud y Familias



Sobre la atención sanitaria, Ávila ha confirmado que “durante estas semanas he estado comunicando a la Consejería de Salud las quejas de los carmonenses y la mía propia, ofreciendo también medios y recursos desde el Ayuntamiento por si fuera necesario”. “También he solicitado -añade el alcalde- una reunión urgente con el consejero Jesús Aguirre para tratar la situación del centro de salud de Carmona y del consultorio de Guadajoz; un encuentro que espero que se celebre en los próximos días”, ha indicado.



Respecto a otro servicios estatales y autonómicos como el SEPE, la Seguridad Social y el SAE, el alcalde ha informado que se ha dirigido por escrito al Subdelegado del Gobierno en Sevilla y al Gerente del SAE reclamando “la mejora y refuerzo de los mismos” ante el atasco burocrático que hay en estos momentos en dichos estamentos.



Juan Ávila ha reconocido “la difícil situación que estamos sufriendo con la pandemia y agradezco el trabajo y el esfuerzo que realizan los profesionales de estos servicios públicos, pero lo que no puedo permitir es que los carmonenses se vean perjudicados por estas deficiencias en la atención, por lo que reclamo una vez más soluciones y mejoras”.



Por último, el alcalde ha puesto a disposición de ambas administraciones lo recursos del Ayuntamiento que sean posibles para mejorar estos servicios públicos.



Críticas desde la oposición



De hecho, la pasada semana, PSOE e IU presentaron una copia a los grupos parlamentarios socialista y a Adelante Andalucía de las 1156 firmas de los vecinos de la barriada de Guadajoz, sin servicio de urgencias 24 horas desde hace meses. La finalidad, según reza en un comunicado conjunto de ambas formaciones, es “que sirvan de altavoz y fuerza para que Guadajoz cuente cuanto antes con sus urgencias. La Barriada no puede soportar la falta de asistencia médica, ni el deterioro generalizado de la Sanidad Pública. Una situación especialmente peligrosa para los vecinos de Guadajoz en los últimos 6 meses. Y es que no solamente se han quedado sin el servicio de urgencias, sino que además están sufriendo el deterioro de la atención primaria”, indican.



Ambos grupos han advertido de que “en caso de no atender su justa demanda, pedimos la dimisión del consejero de Salud, Jesús Aguirre, debido a su incompetencia demostrada”, afirman.