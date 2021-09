Carmona quiere resolver sus eternos problemas con el tráfico

Estamos en plena vuelta al cole. Carmona se recupera del sesteo estival, de las calles tranquilas de coches, de plazas y parques semidesérticas por el calor que acecha en julio y agosto. De ausencia de coches, de tranquilidad en el tráfico, de la tradicional tranquilidad del verano. Con septiembre a medio acabar, vuelve el ir y venir de vehículos.



Desde que el coche invadiera la calzada de forma masiva a partir de los años 80, el casco antiguo de Carmona ha sufrido muchos cambios, propuestas, restricciones y alternativas al tráfico rodado que evitase un colapso continuo. Aun así, no termina de concretarse una propuesta firme. Pero no es el único punto caliente.



La carencia de policías locales en la ciudad es un problema casi secular de la ciudad, aunque las medidas tomadas por el Gobierno municipal están mejorando progresivamente esta situación aumentando de manera notable la plantilla de agentes. Hace años era normal llamar en pleno mes de verano a la jefatura para algún problema y escuchar el lamento del agente de turno diciendo que “sólo somos dos” y que, por lo tanto, no podían salir. Es una realidad de la que han corrido ríos de tinta. En los últimos años, con la recuperación progresiva de las vacantes de los agentes en segunda actividad puesta en marcha por el gobierno del alcalde, Juan Ávila, se ha conseguido que la ratio por habitantes se haya situado en sus mejores niveles.



¿Y a cuento de qué viene este contexto? Pues de la queja ciudadana que demanda más presencial policial por las calles para mejorar tanto el tráfico como la seguridad ciudadana. La presión que desde el ayuntamiento de Carmona se ha hecho al gobierno de España para aumentar la plantilla de agentes de la Guardia Civil, ya que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Estado, parece que puede obtener sus frutos, según fuentes municipales consultada, ya que todo apunta a que veremos a más benemérita por las calles de la ciudad en los próximos meses. Por lo pronto, y según fuentes consultadas por este medio, hasta ocho nuevos miembros de la Guardia Civil se unirán a la comisaría de Carmona.



Los puntos negros del tráfico de Carmona



La zona de La Alcantarilla es uno de los quebraderos de cabeza al que no se le termina de dar una solución. Son dos vías provinciales procedentes de Guadajoz y Brenes las que confluyen con la Ronda Norte, mal diseñada desde su construcción y en la que se han visto inundaciones, numerosos accidentes e, incluso, atropellos. El gobierno municipal está elaborando un proyecto, “en fase muy avanzada” que permita remodelar por completo este nudo complejo que provoca retenciones en horas punta.



Según estas fuentes municipales, la carretera de Guadajoz, así como la entrada por la ciudad, se convertirá en un bulevar que permitirá remodelar la rotonda de La Alcantarilla, “la cual no se tocará”, pero a la que se le podría añadir un tercer carril o construir una segunda rotonda en su intersección con la Ronda Norte. “Todo esto permitiría una mayor fluidez y se mejoraría la seguridad de la zona”, afirman desde el Gobierno municipal. No obstante, ninguna de las dos propuestas están descartadas y queda a expensas de los técnicos municipales que están estudiando actualmente la opción más viable.



Otro lugar que sufrirá una remodelación será el acceso desde la travesía de la antigua N-IV en la ermita de la virgen de Gracia hasta la Puerta de Córdoba, tal como ha anunciado el alcalde de la localidad, Juan Ávila, que ha informado de la construcción de una rotonda en la peligrosa curva que hay en el cruce con el camino de San Mateo que da acceso a los autobuses que llegan al Parador Nacional.



Tal como comentamos anteriormente, el casco antiguo de la ciudad no termina de adecuarse a la realidad del siglo XXI. Por esta razón, desde la empresa municipal SODECAR se ha encargado un estudio que se encuentra en su fase final para elaborar un plan detallado de movilidad sostenible en todo el casco urbano de la localidad con especial incidencia en su conjunto histórico.



Seguridad Ciudadana



La pandemia también ha hecho vigilar con más ahínco la entrada y salida de los escolares a los colegios e institutos que se encuentran en puntos de tráfico intenso. Desde Tráfico nos indican que, tras la incorporación de los 8 nuevos agentes de Policía Local más los 6 policías en prácticas, “se reforzarán dichas entradas y salidas, intentando llegar al mayor número de centros y, así, cumplir con los protocolos de seguridad”. Asimismo, este servicio se reforzará con personal que se ha contratado para la colocación de elementos que limiten el paso de vehículos en las horas de entrada y salida de los colegios. Un alivio para las familias, sin duda.