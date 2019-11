Cazalla de la Sierra, capital de la realeza durante tres días

La localidad de Cazalla de la Sierra, mundialmente conocida por sus licores, entre otras muchas bondades, bien es digna de un rey. Pero lejos de lo que pueda parecer un cumplido, lo cierto es que hace casi tres siglos, lo fue realmente. Y lo fue porque así lo quiso Felipe V. Nieto de Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, y de María Teresa de Austria su destino no era el de ser monarca, pues la línea de sucesión no pasaba por él. Sin embargo, la muerte de José Fernando de Baviera propicio que accediera al trono español. Lo hizo entre 1700 y 1724, cuando abdicó en favor de su hijo Luis I. Sin embargo, el infortunio de la muerte de este provocó que de nuevo ostentara el trono hasta su fallecimiento en 1747. Unos años antes, sus episodios de melancolía le hicieron alejarse de la capital del reino y buscó una recuperación en un lugar tranquilo. Tal no fue otro que el de Cazalla de la Sierra.