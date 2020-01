«Cerradas siete aulas» del colegio de La Campana por las «grietas»

Mientras las obras de "refuerzo" estructural inicialmente licitadas por la Consejería de Educación (pero finalmente no contratadas) habrían sido ya sustituidas por la promesa de construir "un nuevo colegio", Ana Ruiz ha señalado la "alarma" que cunde entre las familias de los alumnos al temer por su "integridad física", toda vez que el pasado mes de diciembre un grupo de estas familias anunciaba ya su decisión de no permitir que sus hijos entrasen al edificio hasta no mediar soluciones y un "compromiso escrito" respecto a la construcción de un nuevo inmueble para el colegio.

Ana Ruiz ha señalado al respecto que la AMPA ha celebrado ya una reunión con la nueva delegada territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, Marta Escrivá, detallando que la misma ha defendido que la construcción de un nuevo edificio para este colegio constituye una "prioridad número uno" para la Administración educativa. Empero, ha insistido en la "preocupación" de las familias porque las deficiencias arquitectónicas del inmueble van "a peor".

"Estamos asustados", ha aseverado, reconociendo no obstante que está previsto que en pocos días un arquitecto de la Junta de Andalucía conocedor del centro se reúna con la comunidad educativa del mismo para dar detalles concretos sobre el estado del edificio e intentar "tranquilizar" a las familias. De momento, en cualquier caso, esta semana ha transcurrido con el alumnado del colegio ausente del mismo durante dos días lectivos, como medida de protesta.