Cierra al completo el único colegio de Gerena por el aumento de positivos por COVID-19

El cierre ha sido anunciado mediante un comunicado firmado por la directora del colegio , María Joaquina García, y publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, al no poder difundirse por la plataforma virtual de educación – iPasen – por problemas ajenos al centro. En el escrito, la directora señala que “se ha decidido por parte de las autoridades sanitarias cerrar temporalmente el centro educativo” tras el aumento de casos positivos tras los test PCR realizados al alumnado, y “al menos por diez días” .

“Pendientes de recibir más indicaciones por parte de dichas autoridades”, desde la dirección del centro se hace una llamada a la tranquilidad, así como a “un confinamiento familiar preventivo para evitar la propagación del virus”. El pasado lunes ya fueron confinados unos 250 alumnos , 15 profesores y cuatro monitores (dos correspondientes al aula matinal)

Las familias han mostrado su malestar por el devenir de los acontecimientos, sobre todo tras llevarse a cabo el cierre parcial. Del mismo modo, durante martes y miércoles se estuvieron realizando las pruebas diagnósticas al resto del alumnado que aún no estaba confinado en el propio centro, lo que supuso la ocupación temporal de dos aulas para efectuar los test, con el consiguiente perjuicio al alumnado. Una opción tomada para evitar el colapso en el centro de salud y a pesar de que el Ayuntamiento, según confirman las fuentes consultadas, ofreció distintas alternativas para no llevarlas a cabo en las instalaciones del colegio. Con todo ello, muchas han sido las familias que optaron por comenzar el aislamiento por su cuenta y no llevar a los menores a clase.