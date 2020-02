Clases entre ratas, grietas en las paredes y un techo apuntalado

Los alumnos de enseñanza adulta que acuden al colegio Diamantino García Acosta, de Alcalá de Guadaíra, se encuentran con unas instalaciones viejas, con suelos irregulares, paredes agrietadas, ventanas de madera desencajadas, persianas rotas, techos agrietados con goteras, aires acondicionados rotos, un salón de actos apuntalado, heces de perros en una de las salidas y ratas en los despachos.

La voz la alza Inmaculada Malasaña, Jefa de Estudios del centro, y explica que «yo he llegado al centro este año, y no esperaba todo lo que iba a aprender de los alumnos y el amor tan inmenso que iba a recibir. Es por ellos, que después de seis meses me decido a denunciar esta situación».