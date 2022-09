COETUR 2022 abordará los nuevos retos del turismo rural en Cazalla de la Sierra

También ha destacado Villalobos la reactivación del sector turístico, en general, y el auge del turismo rural, en particular, añadiendo que “trabajamos para que continue esa línea de crecimiento, pero siempre, desde un punto de vista sostenible. Porque sin Sostenibilidad no hay futuro para la actividad turística. Esa es la clave y es lo que destacaría de cara a este congreso, que además se celebra coincidiendo con la semana conmemorativa del Día Mundial del Turismo”, ha concluido el responsable de la institución provincial.

A lo largo de sus dos jornadas, los asistentes a COETUR podrán disfrutar de ponencias, mesas redondas y talleres impartidos por expertos. Asimismo, podrán disfrutar de una sesión de networking patrocinada por Turismo de Extremadura, colaborador especial de esta edición de COETUR, que ofrecerá una degustación de productos.

El bloque “Del turismo sostenible al turismo regenerativo” abrirá la primera sesión de COETUR y permitirá a los asistentes conocer de primera mano cómo administraciones, destinos y empresarios adoptan medidas para contribuir a este tipo de turismo más que sostenible, apostando por modelos en los que se pretende mejorar el destino desde un punto de vista medioambiental, económico y social. En él participarán, entre otros, Beatriz Farías, Directora Turismo en Horwath HTL; Sonia Teruel, Co-founder en The RegenLAB for Travel y The Hive-Place Regenerators; Elena Rubio, Coordinadora del destino turístico Sierra Norte de Madrid; y Francisco Rodriguez, Responsable de Turismo en Ideas for Change.

El Congreso seguirá con un análisis de “El nuevo turista digital” que a raíz de la pandemia ha cambiado algunos hábitos de compra y consumo, y ha intensificado otros como la interacción con la tecnología, la experiencia personalizada o pasión por la inmediatez. En este segundo bloque participarán, entre otros, Nuria Mañé, Consultora en comunicación y transformación digital, speaker y docente; Rebeca Serna, Periodista y bloguera en Viajeros 3.0; y Manuel Ojeda, Inbound Marketing Team Lead Europe at HomeToGo.

Para finalizar la primera jornada y antes de dar paso al networking, los asistentes podrán participar en uno de los tres talleres en los que se abordarán de una manera práctica los temas tratados en las ponencias y mesas redondas. Los talleres de este edición son:

● Claves para mejorar la presencia de tu negocio en redes sociales. Impartido por Nuria Mañé, Consultora en comunicación y transformación digital, speaker y docente.

● Cómo convertir tu alojamiento rural en más sostenible: ideas sociales, innovadoras y ambientales que puedes aplicar de forma sencilla y económica. Impartido por Beatriz Martin, Consultora de Turismo Sostenible.

● Cómo aumentar tu visibilidad y tus reservas online. Impartido por Gemma Pons, Directora Comercial en EscapadaRural.

El segundo día de COETUR se centrará en “El turismo rural del futuro: cómo la revolución digital genera oportunidades”. El turismo inicia su recuperación post covid entrando en su mayor era de innovación, para seguir siendo competitivos debemos tener en cuenta tecnologías como: IA, Big Data o realidad aumentada. En este último bloque los asistentes podrán conocer algunas de estas tecnologías y su aplicación al turismo rural.

COETUR 2022 cerrará su celebración con la entrega de los Premios EscapadaRural 2022 al Mejor embajador de la Capital del Turismo Rural 2022 y al Alojamiento rural más deseado por los viajeros y, como broche final, los asistentes podrán disfrutar de la charla “Mindful travel para transformar mentes y mundos” impartida por Edgar Tarrés, Experto en bienestar y felicidad.