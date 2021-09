Comienza la campaña de mantecados y polvorones de Estepa

Las fábricas amparadas por el Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa ya han arrancado motores y, tras las primeras muestras, comienzan a fabricarse los mantecados y polvorones de Estepa, los únicos que cuentan con la doble certificación de calidad IGP, una para los Mantecados de Estepa y otra para los Polvorones de Estepa.



Este año, los empresarios comienzan llenos de esperanza por la mejora de la situación de la pandemia, aunque no bajan la guardia y mantienen en sus instalaciones los mismos procesos de seguridad que se implantaron en 2020.



La vacunación de los trabajadores en esta campaña es prácticamente total, pero se consensuó con los responsables sanitarios que, si era necesario, se establecerían puntos de vacunación para completarla.



El pleno empleo también es un objetivo que quieren volver a conseguir en este 2021. Porque, aunque 2020 fue positivo en cuanto al empleo generado, no se llegó a las cifras de años anteriores, debido como todo en ese momento, al Covid19. Hay que recordar que las plantillas de nuestras fábricas están conformadas en un 85% por mujeres, por lo que el paro femenino en Estepa, durante los meses de campaña, es mucho menor al registrado en otras localidades e incluso en ciudades de gran tamaño.



Pero las circunstancias provocadas por la pandemia también han traído algún dato positivo al sector y fue la digitalización de las empresas. Prácticamente todas han creado tiendas online donde venden sus productos a nivel global, así que, si antes podían decir que los mantecados y polvorones de Estepa estaban en los 5 continentes, esa tendencia se ha asentado gracias a la puesta en marcha de esta tecnología en las fábricas.



Relajación de restricciones, un impulso para la campaña turística de Navidad

La relajación de las restricciones esperan que sea ya definitiva y permita la movilidad que el año pasado no pudo darse. Con ella, se recuperarán las visitas a nuestras fábricas, a nuestras tiendas para adquirir producto y, en definitiva, a conocer Estepa, la Ciudad del Mantecado. Unas visitas que inciden también en el desarrollo económico local a través del turismo que generan.



Además, se trabaja junto al Ayuntamiento de Estepa para conseguir el reconocimiento, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, del olor que se produce al inicio de nuestra campaña de Mantecados y Polvorones de Estepa. Una iniciativa que sigue los trámites establecidos y con la que conseguiremos alentar aún más las visitas a nuestra localidad.



Las actividades de promoción y difusión que organiza el Consejo habitualmente, también se recuperarán, por lo que volveremos a estar presentes en numerosos espacios y eventos. Este año continuaremos con nuestro apoyo social y a efemérides culturales o patrimoniales, para lo que estamos trabajando ya en nuestros nuevos estuches promocionales. Unos estuches que, como el pasado año, esperamos repartir por todo el país, con su degustación de mantecados y polvorones de Estepa correspondiente.



Apuesta por la máxima garantía de calidad en nuestros productos

La apuesta por la calidad es una constante en el sector, así que además de la doble IGP europea, estamos en trámite para conseguir la ENAC, que permitirá generar aún mayor confianza sobre la calidad de los productos de las empresas amparadas a nivel internacional. Además, posibilitará la apertura a nuevos mercados y facilitará el acceso a compras públicas para nuestras empresas amparadas. Estas garantías los diferenciarán en el mercado frente a nuestros clientes y más partes interesadas.