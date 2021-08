¿Con esa canción hay que enamorarse?

El otro día me dio por preguntarme desde este mismo lugar si ahora hay canciones de verano. La redacción de este diario, con buen criterio, colocó como ilustración de la columna una canción que se llamaba Todo de ti, de un tal Rauw Alejandro, que por lo que me enteré entonces es una de las candidatas a canción del verano 2021. Inmediatamente acudí a escucharla. Será muy buena, en eso no me voy a meter porque corro el riesgo de que mi opinión sea de viejo y no de viejo periodista. De todas formas, no me imagino, ni de joven, enamorándome con tal tonada y que dentro de cuarenta años pueda decirle a alguien: “Con esa canción me enamoré yo de Menganita locamente en el verano de 2021 después de Cristo, pandemia Covid en curso, tío, un coñazo”.

Hará un par de semanas, iba con mi hija pequeña de 12 años en el coche y le dije que para acompañar el camino me pusiera música, pero de la suya, de la que ella escucha. Y así fue, de esa manera me pongo al día. De pronto, junto a algunas de The Beatles, sonó Reclina tu cabeza en mi hombro (Put your head on my shoulder), de Paul Anka. “Hija mía, pero si esa canción salió en los 50, pocos años después de nacer yo”. Pues ella la tenía seleccionada en su móvil. “Y qué, pero me gusta”, contestó. “Anda que no se ha enamorado gente con esa canción”, le respondí. Yo mismo la escuchaba cuando era pequeño y conforme iba creciendo más me gustaba, ahora le gusta a mi hija de 12 años, reto a quien viva dentro de 50 años a ver quién recuerda Todo de ti.

Aún vivo en ese mundo marcado por la música. Esta canción me trae a la memoria esto, aquella eso otro, la de más allá un momento mágico... A mí no me importa que no exista el cielo, los humanos me lo han enseñado ya con la música, si bien con cierta música también me han mostrado el infierno y el purgatorio que no vienen mal de vez en cuando para darle marcha al cuerpo por fuera, pero lo que se siente por dentro con Reclina tu cabeza en mi hombro y otras muchas es demasiado, un gustirrinín celestial. Se trata de estar en verano en algún lugar, conocer a otra persona, que se encienda una llamita de atracción a la lumbre de una canción y luego cuando llegue el adiós porque cada uno sea de un lugar distinto y lejano, echar mano hoy del guasa, ayer del teléfono y de esas cartas que se esperaban como el aire fresco en una noche estival sevillana. Todo hasta que el tiempo extinga ese cariño, ese amor que era amor y luego se torna en recuerdo y muere, pero ahí sigue la canción, y uno continúa ya de por vida apoyando su cabeza en aquella melodía de verano, de un verano donde el calor estuvo dentro y fuera del cuerpo, donde nació algo sin lo cual no se puede vivir o se vive muy mal, llamado ilusión.

El viento de los años se llevó aquel amor, llegaron otros, aparecieron otros trabajos, angustias, buenos momentos, acaso una persona a tu lado para muchos años o para siempre, tal vez algunos hijos y hasta nietos y biznietos. Atrás quedó el remoto amor de verano mientras sus canciones te hacen vivir de nuevo entre gozos internos y lágrimas en el alma y en los ojos. La felicidad, si es que existe, nunca es completa.

Pero para que todo esto ocurra es preciso que la canción tenga un encanto dentro que la haga impermeable a los tiempos hasta el punto de que una niña de 12 años la coloque en un artilugio ultramoderno y desde ahí que nos vuelva a amansar el alma.