Y no, no se trata de votos ni de apoyos en forma de coalición para poder llevar a cabo el trabajo en su pueblo, Gines (Sevilla), por el que vuelca cada minuto de su tiempo. En esta ocasión, el apoyo le ha venido para poder conseguir un reto personal: conseguir adelgazar para participar en una carrera.

El pasado 14 de julio tuvo lugar en la localidad la IX Carrera Nocturna 'Gines Urbana', ahí nace un propósito, un reto que Romu, como lo conocen sus amigos y vecinos, quiere llevar a cabo, participar en la siguiente carrera nocturna del próximo año.

Llevar una vida más saludable, cuidar su alimentación y ponerse en marcha para, poco a poco, conseguir la meta que se ha puesto. Pero, “¿cómo voy a conseguirlo solo? ¿no será más fácil si pido ayuda o compañía?” esta es la pregunta que se hizo Romualdo antes de continuar con su proyecto de una nueva forma de vida, y ¡vaya la que ha liado!

¡Corre, Romu, corre!

Un mensaje en sus redes sociales para pedir e involucrar a sus amigos y vecinos que quisieran acompañarlo a andar, que se se ha convertido en todo un movimiento de apoyo para Romu, donde cuenta con un amplio grupo de amigos que, sin pensarlo, se han tirado a los caminos para acompañarlo en su reto, y que ya se ha convertido en un grito de guerra que tiene hasta sus propias camisetas, cara y bastón del alcalde con mensaje de ánimo ¡corre, Romu, corre! Una alusión a aquel grito de ¡corre Forrest, corre! De la oscarizada película Forrest Gump.

Y así lo ha contado el propio alcalde en su cuenta de Instagram (@romugs), donde ha mostrado su orgullo y alegría de la repercusión que el asunto ha tomado:

“Hace apenas 10 días, en la Carrera Nocturna, me propuse intentar correrla el próximo año, Pero...¿cómo iba a hacer eso realidad? Había que ponerse manos a la obra...¡desde ya!

Así que me puse como reto personal llevar una vida más saludable cuidando mi alimentación y haciendo deporte.



Sabía que hacerlo sólo iba a ser más difícil, así que me dije...¿y si abro mi reto a aquel que quiera acompañarme?¡Y vaya la que se ha liado en redes, nunca imaginé tantísimo apoyo!

Y así hasta hoy, donde un amplio grupo de amigos y amigas me ha acompañado en este reto motivacional haciendo una primera ruta grupal que no ha podido ser mejor.



Ahora sé que no hay vuelta atrás jejejeje.'¡Corre, Romu, corre!', con ése grito de guerra y alentado por vosotros sé que lo conseguiré. Y si no, pues que nos quiten los buenos ratitos que estamos echando.



Gracias, gracias, gracias... vosotros hacéis realidad ese lema: 'Nunca caminarás solo'...pues eso.”