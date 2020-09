COVID-19: Se extienden los positivos entre los escolares de Los Palacios

El fin de semana está siendo mucho más convulso de lo que se esperaba el viernes en la comunidad educativa de Los Palacios y Villafranca, uno de los siete municipios con clases confinadas por positivo en alguno de sus alumnos. Si el viernes por la tarde se supo que una niña de 3º de Primaria del colegio público Andrés Bernáldez había dado positivo después de estar toda la semana sin acudir al centro, por responsabilidad de sus padres tras haber estado en contacto el fin de semana anterior con un tío infectado, a última hora de la tarde de ayer sábado las directivas de los CEIP María Doña y Juan Hidalgo fueron informadas por los respectivos familiares de que dos de sus alumnos, ambos de 6º de Primaria, habían dado también positivo en sendas pruebas PCR. En uno de los casos, había sido el abuelo quien se había infectado previamente, y la chica dejó de acudir a mediados de semana a su centro. En el otro caso, también había sido uno de los familiares quienes había dado positivo, por lo que, como en el caso del Andrés Bernáldez, la transmisión no se ha dado en el seno del colegio, sino que ha venido de fuera.

Los dos grupos de alumnos -de dos centros diametralmente opuestos del pueblo (uno en el extremo sur y el otro en el extremo norte)-, están desde ayer confinados porque las directivas se encargaron de informar a las familias a través de mensajes. Quienes no cogían el teléfono ni ayer ni durante toda la mañana de hoy eran, al parecer, algunos de los responsables COVID asignados a cada colegio. Según ha podido saber este periódico, una de las directivas ha estado llamando repetidamente durante las últimas 24 horas, sin éxito hasta las 14.00 horas de hoy, lo que ha provocado no solo la indignación de las familias que no han parado de preguntar desde ayer, sino del propio alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), que ayer coordinó con ambas directivas el protocolo COVID. “El supuesto apoyo de la Junta de Andalucía para orientar a los directores ha estado ilocalizado y esto es un auténtica vergüenza”, ha dicho Valle.