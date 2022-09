Comienza otro curso “peligroso” en la carretera Mairena-Almensilla

La carretera no es de competencia municipal, sino autonómica. En este sentido, fuentes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que aprobó definitivamente el pasado mes de noviembre el PITMA (Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad en Andalucía) 2021-2030, aseguran que “la mejora de la seguridad vial de esa carretera está prevista en el plan”, pues incluye, entre sus actuaciones, “la dotación de arcenes, que no solo mejorarían la carretera en sí, sino que propiciaría un mejor tránsito peatonal hasta la parada de autobús del consorcio”, en alusión a la de la línea M-155 que une Almensilla con la capital y que se sitúa a casi 300 metros de las viviendas. Actualmente, la única opción de los vecinos es ir andando junto a la misma carretera sin arcén. “El día menos pensado puede haber una víctima mortal”, decía ayer una vecina que precisamente veía cómo un par de chicos hacía el recorrido que, desde el comienzo del curso escolar, empezará a ser cotidiano. La víctima puede ser tanto un conductor como un ciclista o cualquier peatón, máxime cuando los primeros proceden de otro peligroso tramo de curvas que también incluye la vía. La estampa de un vehículo volcado al salirse de la vía tras la sucesión de curvas cerradas no es desconocida para los vecinos de la zona. Y la única esperanza de una mejora con la dotación de arcenes puede referirse al año que viene, pues en 2023 está prevista una evaluación del plan PITMA, una vez aprobada la financiación europea; en 2025, cuando se hará una evaluación intermedia; o directamente, si no hubiese presión alguna, en 2030.