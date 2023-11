Dimite por sorpresa el líder del PP en Mairena del Aljarafe

El líder del PP en Mairena del Aljarafe, José Antonio López Azuar, acaba de dimitir como concejal por “desavenencias con algunos miembros del grupo municipal”, ha escrito él mismo en su cuenta de Twitter, ahora llamada X. “Hoy pongo fin como concejal en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe”, dice, y añade: “Pero no renunciaré a seguir trabajando desde la ciudadanía en todo aquello que esté en mi mano”. No han trascendido aún los motivos reales de su sorpresiva dimisión apenas cuatro meses después de ejercer como concejal en la recién estrenada legislatura y de haber conseguido duplicar, con creces, el número de votos cosechados con respecto a 2019. Él mismo se refiere al “honor de liderar un proyecto que pasó de 3.710 votos a 7.224, siendo la segunda fuerza política en la que más confiaron los maireneros”. Y no solo eso: el PP de Mairena fue la única fuerza capaz de subir como la espuma en los pasados comicios municipales del 28 de mayo, pues mientras el PSOE, que sigue gobernando –ahora necesita a Con Andalucía-, pasó de 9 concejales a 8, el PP subió de 4 ediles a 7.