Diversión sin alcohol en Alcalá de Guadaíra

El 20 de septiembre a las 21.00 horas tendrá lugar en la localidad de Alcalá de Guadaíra, el I Festival de Música AFAR ‘diversión sin alcohol’, con las actuaciones de Andabluses, The Scaraos y The New Tones, que deleitarán a los asistentes con blues, rock y diferentes versiones de clásicos pop, rock swing y country del siglo XXI.

La cita con el I Festival de Música «diversión sin alcohol» tendrá lugar en el centro residencial y taller ocupacional de la Asociación AFAR, que se ubica en la carretera Dos Hermanas/Alcalá, en la que habrá barra donde poder consumir durante toda la velada, y la entrada es gratuita.

Iniciativa

Desde AFAR explican que esta iniciativa la promueven dado que “actualmente ha crecido enormemente el consumo de alcohol entre adolescentes. Es una de las drogas más socializadas y a la que menos factores de riesgo se le atribuye, siendo sin embargo bastante nociva, su efecto desinhibidor nos puede llevar a otro tipo de conductas de riesgo y contribuir a un deterioro cognitivo precoz”.

La vinculación grupal, la desinformación, la búsqueda constante de sensaciones nuevas y la desinhibición son factores que predisponen a los adolescentes a iniciar el consumo temprano de alcohol. El ocio es el ámbito principal de consumo. Por esto, es de suma importancia crear y visibilizar alternativas de ocio saludable que promuevan el disfrute y la diversión separados del consumo de alcohol.

“Desde AFAR queremos sensibilizar a la sociedad de que podemos divertirnos y disfrutar de cada instante sin necesidad de alcohol”.

AFAR

La Asociación Nacional AFAR trabaja para que personas socialmente vulnerables, así como quienes que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, cuenten con apoyos especializados orientados a favorecer su inclusión social.

Una entidad de naturaleza asociativa y civil, de carácter benéfico sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar cuyo propósito es dignificar las condiciones de vida de personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad social.

El principal impulso de la asociación es crear oportunidades para la inclusión social mediante la creación de dispositivos y servicios que favorezcan la recuperación de redes de apoyo, la inserción sociolaboral, la deshabituación de drogodependencias y adicciones sin sustancia, la satisfacción de necesidades básicas y de atención psicosocial y sanitaria.