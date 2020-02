Dos agentes palaciegos, condecorados por la asociación nacional de jefes de Policía

La pena, insoportable, es que el joven terminó muriendo en el hospital de Valme apenas seis horas después, pero no porque los policías locales de Los Palacios y Villafranca que actuaron en su rescate no se esforzaran lo máximo. Ocurrió en una tarde tan señalada como la del pasado 31 de diciembre. Un joven palaciego de 21 años volvía en su coche desde Sevilla por la N-IV -en obras- cuando, a la altura del Canal de los Presos, se vio implicado en un accidente que terminó con el vehículo dentro del canal. Eran poco más de las 17.00 horas. Los agentes de la Policía Local Macarena Triguero e Ignacio Valle, que estaban de servicio, no tardaron en aparecer en el lugar del suceso, donde ya se habían parado otros ciudadanos para echar una mano en la difícil tarea de intentar rescatar al conductor, que seguía encerrado e inconsciente dentro del coche, semisumergido. La actuación de la pareja de policías fue bestial, no solo por tener que tirarse al agua fría del canal, sino porque las puertas del coche estaban bloqueadas, porque tuvieron que romper los cristales bajo el agua con sus propias manos, lo que les provocó numerosos cortes, y porque, una vez fuera el joven, tuvieron que practicarle diversas maniobras de reanimación en la misma pared del canal, todo lo cual hizo posible que la ambulancia se llevara al chaval con vida hacia el hospital.

Aquella heroica actuación, que no se vio recompensada con un final feliz, ha sido focalizada por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de los Servicios de Policía Local. La asociación ha decidido imponerles a sus propios compañeros de este municipio sevillano sendas Medallas al Mérito con Distintivo Rojo “por la actuación desarrollada el pasado 31 de diciembre en la que rescataron al conductor de un automóvil en situación de inconsciencia, que había caído a un canal como consecuencia de un accidente de tráfico”, reza la deliberación del jurado, que preside Pascual Martínez Cuesta. “Esperanza e Ignacio consiguieron fracturar con sus propias manos las ventanillas del vehículo”, continúa el texto explicativo de la deliberación. “Como consecuencia de su intervención, ambos policías precisaron de atención médica y padecieron diversas secuelas de las que todavía están en proceso de recuperación”.

“Fue una intervención de película”, ha corroborado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), al conocer la noticia de estas distinciones. “Yo los llamé para felicitarlos aquella misma noche porque su esfuerzo y el peligro fueron muy grandes, y estaban tocados por lo que ocurrió después, claro”.

Los propios agentes están “abrumados” con esta distinción, no solo “porque al fin y al cabo lo que hicimos fue cumplir con nuestra obligación”, como ha indicado Macarena Triguero, la única mujer policía en una jefatura de 30 compañeros, sino porque la distinción sea la máxima, la del distintivo rojo, y porque han sido los únicos andaluces seleccionados para este galardón que recibirán el próximo 27 de febrero en el Salón Internacional de la Seguridad que se celebra en Ifema, Madrid.

Las otras medallas al Mérito con Distintivo Rojo han recaído en un policía local de La Coruña, Jesús Manuel García Leal, por su actuación al sacar a una persona de una casa incendiada; al policía local de Badajoz Jesús González Galán, que se tiró al Guadiana para salvar a un hombre que se había arrojado a su vez desde un puente, dispuesto a quitarse la vida; a los agentes de Brunete (Madrid) Santiago Quevedo y Francisco Javier Ponce por la detención de un traficante de droga después de una peligrosa persecución que hasta hizo volcar su patrullero; al jefe de la Policía Local de Corral de Almaguer, en Toledo, Tomás Real, que detuvo a un hombre que agredía sexualmente a dos mujeres en un domicilio; y al oficial jubilado de la Policía Local de Almussafes, en Valencia, Vicente Emilio Romeu, por destacadas actuaciones como su intervención para impedir una agresión machista.