Dos hermanos estafan a una pareja con la venta de una casa en Marchena

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por dos hermanos, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que les condena a dos años y un año y tres meses de cárcel respectivamente, por un delito de estafa cometido al vender a una pareja una vivienda sobre plano que habían proyectado en Marchena, ocultando "que estaban imposibilitados para sufragar la construcción y no la iban a realizar, para no devolver el dinero recibido" .

Así, la pareja aceptó "reservar su compra, mediante la entrega de 6.955 euros como señal el día 12 de agosto de 2019 y 7.415,10 euros el 1 de diciembre siguiente, llegando a suscribir el contrato de compraventa en la confianza depositada en el acusado, quien les aseguraba que la vivienda se iba a construir, no obstante saber éste que no se iba a hacer dada la falta de disponibilidad económica y de financiación que sufría Rubercon S.A.L.", según la sentencia inicial de la Audiencia.

Ello cuando los dos acusados, "en la fecha del contrato aludido ya no tenían intención de construir la segunda fase proyectada años antes, cuando las circunstancias económicas de la sociedad que administraban eran mejores".

"No obstante ello, ocultaron a los denunciantes que estaban imposibilitados para sufragar la nueva construcción y no la iban a realizar, para no devolver el dinero recibido, suscribiendo el contrato de compraventa con el fin de obtener un mayor beneficio económico, disponiendo del dinero sin realizar actuación alguna para cumplir con lo acordado, manteniendo sus promesas ante las reclamaciones de los perjudicados, cuando sabían que no eran ciertas y ni siquiera habían solicitado licencia de obras para edificar la predicha segunda fase", declaró probado la Sección Tercera de la Audiencia, que impuso dos años de cárcel al primer acusado y un año y tres meses a su hermano, así como multas en ambos casos.

Además, les impuso la obligación de resarcir con 27.119,70 euros más los intereses legales a la pareja compradora de la vivienda objeto de los hechos.

Aunque los dos hermanos condenados recurrieron en casación ante el Supremo esta sentencia condenatoria, la Sección Primera del Alto tribunal ha desestimado todos los motivos de dicho recurso, imponiéndoles además las costas.