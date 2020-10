Dos parroquias en Los Palacios y Villafranca suspenden las Primeras Comuniones de mañana

La celebración de las Primeras Comuniones está siendo un verdadero quebradero de cabeza a nivel familiar, social, escolar e incluso parroquial. También es un problema para la hostelería. No solo por los ágapes que vienen a continuación, en muchos casos verdaderas fiestas donde se hace imposible respetar las medidas de prevención por la pandemia, sino por las dificultades que entraña el hecho de que algunos de los propios niños que iban a tomar el Cuerpo de Cristo hayan dado positivo. Estos niños no cursan ya 4º de Primaria, sino 5º, pues todos ellos iban a hacer su Comunión el pasado mes de mayo, pero hubo que aplazarlas por culpa del confinamiento. Aunque algunos padres pidieron organizarlas en junio o julio, en Los Palacios y Villafranca se aplazaron todas a octubre. Y ahora ha resurgido el problema.

Ayer tarde, después del ensayo de cantos en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, una niña empezó a sentirse mal. Le hicieron luego la prueba de antígenos y dio positivo. Su grupo no es solo el de los pasados 4º A, sino también el de los antiguos alumnos de 4º C, pues una selección de aquellos alumnos, ahora ya en 5º, iban a hacer su Primera Comunión mañana. El párroco, Luis Merello, instado por el enlace COVID del ambulatorio, no ha tenido más remedio que suspender la celebración de mañana. A las familias les ha cogido por sorpresa. El propio colegio, el CEIP Miguel de Cervantes, informó esta mañana de lo sucedido ayer a las familias de esos cursos de 5º, y los padres fueron a mitad de la mañana para recoger a los críos, muchos de los cuales tendrán que hacerse ahora las pertinentes pruebas. “Ante el caso de un positivo por coronavirus entre los niños y niñas, las autoridades sanitarias han recomendado las suspensión de estas celebraciones”, dice el comunicado de la parroquia a las familias. “Desde la parroquia sentimos mucho realizar este comunicado, pero, como todos sabemos, la salud está por encima de todo lo demás”.

También mañana iban a celebrarse las comuniones de los chicos de uno de los 5º de Primaria del colegio María Doña en la parroquia de la zona, la de El Buen Pastor. Pero se suspendieron hace ya unos días ante el positivo de uno de los alumnos junto con sus compañeros, que siguen ahora mismo en cuarentena. El otro grupo de 5º sí hará su Primera Comunión.