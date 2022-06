El abrazo que salvó la vida a un vecino de Castilleja

Varias horas negociando, mucha tranquilidad y esperar el momento justo para actuar. Son las claves de cómo se salvó la vida este viernes a un vecino de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, que se había apostado en un puente que cruza la A-49 en la localidad con la firme intención de lanzarse al vacío, pero, afortunadamente, no llegó a conseguirlo.

Los agentes se presentaron en el lugar de los hechos inmediatamente. El jefe policial, Miguel Ángel Hidalgo, se aproximó rápidamente al hombre, y comprobó en primera persona que la situación era complicada.

De este modo, comenzó un largo proceso negociador, siempre a varios metros de él para no ponerle nervioso, pero con los agentes preparados por si hubiese que intervenir rápidamente.

En todo momento, el policía sevillano intentaba convencerle de que lanzarse desde el puente no iba a solucionar nada, que fuesen cuales fuesen los problemas que tenía, se podría intentar buscarles un arreglo que no conllevase añadir sufrimiento a su familia.

Toda la escena era presenciada por decenas de vecinos que fueron llegando al lugar de los hechos, aunque los agentes en la zona les iban pidiendo que no se acercasen al hombre para que su nerviosismo no aumentase. Y es que cualquier movimiento en falso podía acabar en tragedia, ya que le bastaba con dar un paso atrás para precipitarse a la autopista, y no habría forma humana de evitarlo.