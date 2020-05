El alcalde de Los Palacios clama por los fondos FEAR para los pueblos más necesitados

No es la primera vez que el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU), pide a la Diputación provincial de Sevilla que adelante la transferencia de los Fondos Extraordinarios de Anticipos Reintegrables (FEAR), pues ya lo hizo en más de una ocasión durante lo más duro de la pasada crisis económica, cuando su Ayuntamiento llegó a deber hasta ocho nóminas a la plantilla y la deuda global de las arcas municipales sobrepasaba los cien millones de euros. Ahora vuelve a hacerlo, y no solo para su municipio, que algo ha mejorado en los últimos ejercicios hasta incluso no deber ninguna nómina, sino pensando también en aquellos otros Consistorios en situaciones financieras complicadas. Lo que pide el regidor palaciego es que en vez de esperar a diciembre para que la Diputación ajuste cuentas con los ayuntamientos por la recaudación de tributos, la institución provincial adelante ese dinero a este verano, o como mucho al mes de septiembre para “afrontar ya la actual situación de incertidumbre y pérdida de empleo en los pueblos”. Así lo solicita en una carta que ha enviado hoy mismo al presidente de la institución supramunicipal, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos.

En la misiva, Valle insiste en que “el escenario presente y futuro más inmediato” al que se enfrentarán los ayuntamientos “en los próximos meses es sumamente complejo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y su repercusión negativa tanto en la economía como en el empleo”. “La prolongación del estado de alarma y el desarrollo de las diferentes fases de la desescalada programada por el Gobierno de España, no solo están teniendo una incidencia negativa en las economías locales durante el periodo mencionado, sino que la ralentización se agudizará en principio hasta final de año, como ya vienen indicando distintos analistas económicos”, advierte el alcalde palaciego, “en un escenario de incertidumbre que nos obliga a ser muy prudentes”.

Asimismo, en la carta, que ha hecho pública el Ayuntamiento, el alcalde asegura que “este panorama es previsible que empeore la situación de emergencia social en la que ya se encuentran muchas familias y que ésta pueda ampliarse a otras que perderán sus puestos de trabajo o se vean obligadas al cierre de sus pequeños negocios o empresas”. Y es por ello por lo que se prevé que los Ayuntamientos “asuman competencias de otras administraciones para dar respuesta a nuestras vecinas y vecinos, pero sin recibir la financiación que nos corresponde, con la dificultad añadida de tener que asumir unos gastos extraordinarios con una más que previsible disminución de la recaudación municipal, que puede desdibujar la planificación económica que habíamos realizado los ayuntamientos de la provincia para el ejercicio 2020. Y situarnos en un escenario de dificultades financieras, más acentuadas para quienes estamos inmersos en planes de ajuste y sometidos a restricciones legales más severas que aquellos ayuntamientos que cuentan con superávit”.

“Con el mejor ánimo constructivo, y siendo consciente de su incansable labor en defensa del municipalismo”, dice el alcalde en su carta, “pedimos que se adelante varios meses la tradicional convocatoria anual de los Fondos de Anticipos Reintegrables 2020, a efectos de que puedan llegar a los ayuntamientos no más allá del mes de septiembre en lugar del mes de diciembre como sucedió en 2019”.

Precisamente el año pasado, la Diputación provincial gestionó la mayor partida de los FEAR de su historia, dotada con 97 millones de euros en total, con lo que los municipios sevillanos tuvieron acceso a su mayor dotación desde el nacimiento de esta herramienta financiera en el año 2007.