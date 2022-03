El alcalde de Trebujena abandona después de 10 años

El hasta ahora alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez (IU-Adelante) , sorprendió ayer presentando su renuncia a la Alcaldía a poco más de un año de las próximas elecciones municipales y después de una década en el cargo. No a todo el mundo ha sorprendido, desde luego, porque él mismo asegura que “ha sido una decisión no solo meditada sino también programada” e incluso muchos trebujeneros se habían acostumbrado al protagonismo que había asumido en los últimos meses el teniente de alcalde, Ramón Gala , que será quien asuma el bastón de la Alcaldía a partir del viernes de la semana próxima, después de que este lunes se apruebe de ese modo en la asamblea de Izquierda Unida en la localidad y de que se refrende la renuncia del hasta ahora primer edil en un pleno extraordinario.

Ahora, Jorge Rodríguez seguirá de concejal pero se centrará en sus otros cargos, pues sigue siendo presidente del Consorcio de Aguas de Cádiz –desde cuya responsabilidad presumía esta semana de los 3,4 millones de superávit- y coordinador de IU en la provincia de Cádiz desde el verano pasado. El todavía alcalde de Trebujena asegura que no hay otros motivos para su renuncia que el hecho de “no tener demasiado apego al cargo” y que “los estatutos” de su formación política señalan que un alcalde no puede presentarse tres veces a las elecciones, “aunque haya excepciones”, insiste. En este sentido, Rodríguez le ha allanado ya el camino a su compañero Ramón Galán. En cualquier caso, también es cierto que el anuncio –ayer- se ha producido 48 horas después de conocerse que se había puesto un sueldo bruto anual de 50.000 euros por presidir el consorcio de Aguas. Rodríguez llegó a la presidencia de este Consorcio de carambola. Tras la renuncia del presidente anterior, el socialista Víctor Mora –alcalde de Sanlúcar de Barrameda-, el PSOE, tan dividido entonces en la provincia, decidió no presentar ningún candidato, y aquello dejó libre el camino para que el alcalde de Trebujena, entonces vicepresidente, asumiera el cargo. El Consorcio de Aguas de Cádiz siempre había estado en manos del PSOE, salvo en la legislatura de 2011-2015, en la que asumió la presidencia el PP.