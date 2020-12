El año que los Reyes Magos se aliaron con Riego en Las Cabezas de San Juan

Terminamos un año raro y vamos a entrar en otro que no lo será menos. Pero los Reyes Magos, que buscan en cada pueblo adaptarse a esas difíciles circunstancias del COVID-19 que imposibilitarán la Cabalgata, han ideado en Las Cabezas de San Juan, con la ayuda del Ayuntamiento, un regalo muy especial que aúna educación, conocimiento de la Historia y amor por esa patria chica que es siempre el pueblo de cada cual. Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán en cada casa donde haya pequeños el último libro de la autora local Cristina Expósito, Riego, héroe de la libertad, ilustrado por la artista sevillana Mª Carmen Mórdom.

En rigor, la última obra de Expósito ha sido un encargo del Ayuntamiento cabeceño para honrar la memoria del artífice de aquel pronunciamiento que abrió definitivamente la puerta al Constitucionalismo hace ahora 200 años y 11 meses. El general asturiano Rafael del Riego tenía la misión de embarcar hacia América al comienzo del año 1820 para sofocar los levantamientos de las colonias allende el Atlántico, pero el 1 de enero, que pilló a todo su destacamento en Las Cabezas de San Juan, cambió súbitamente de parecer y se rebeló contra Fernando VII, el último de nuestros monarcas absolutos, contra el que dio un exitoso golpe de estado después de todos aquellos intentos fallidos que habían tenido lugar desde que, en 1814, el último de los Borbones absolutistas hiciera añicos la primera Constitución española, La Pepa de 1812, y obligase al exilio a lo más granado de la intelectualidad liberal española. Aquel primero de enero de 1820 se inauguró, además, el Trienio Liberal.

Todo esto es complicado explicárselo a chiquillos de ocho o diez años, pero ese ha sido el reto de Cristina Expósito, que ha entendido a la perfección uno de los fines más importantes, según el alcalde, Francisco José Toajas (PSOE), “el pedagógico, pues lo que buscábamos es que la obra pudiera trasladar a los niños la trascendencia de la figura de Riego y su legado, y facilitar la comprensión de su gesta y la influencia de su historia personal”.

El libro se presentó este viernes en el teatro municipal de Las Cabezas, donde hubo una rica representación no solo de diversas instituciones locales, sino también de la comunidad educativa de un pueblo que tenía programado este año un montón de actividades para la efeméride y que, con la pandemia, no ha podido hacer tantos. La compañía Lapso Producciones abrió la presentación del libro con un espectáculo musical adaptado a la época de Riego. Después, Expósito –tan en estado de buena esperanza- explicó no solo las intenciones del libro, sino sus propios sentimientos al escribirlo.

Después de que un grupo de alumnos del CEIP Juan Marín de Vargas narrase uno de los aspectos fundamentales de la vida del militar asturiano, el regidor cabeceño anunció que el libro será entregado también en todos los colegios del pueblo. Para Toajas, uno de los valores de Riego dignos de recordar y transmitir a los más jóvenes es “su pasión por la lectura y su dedicación al estudio, así como el amor y el respeto que profesaba a su familia, factores que influyeron decididamente en la construcción de la personalidad del que, años más tarde, se convertiría en el valedor de la Constitución y defensor de los derechos y la libertad de todos los españoles”. Lo que nadie le hubiera dicho hace dos siglos a Riego es que su historia, que forma parte de la Historia de este país, se convertiría en regalo de los Reyes en un año especialmente histórico. Pero así va a ser.