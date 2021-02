El ayuntamiento de Espartinas declara su antitaurinismo y desata la polémica

La polémica está servida. El segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Espartinas, José María Calado (IU) ha abierto la caja de los truenos al negar el uso de cualquier instalación municipal al banderillero local Agustín de Espartinas. En el mismo envite, el edil ha asegurado que la plaza de toros local, levantada en la larga etapa de gobierno municipal del PP, no volverá a reabrirse para acoger espectáculos taurinos.

Todo se ha destapado a raíz de una llamada del tal Calado al diario ABC para advertir del choque que ya se había producido entre el ayuntamiento y el banderillero local Agustín de Espartinas. Según explica el mismo diario, el teniente de alcalde pretendía dar su propia versión de los hechos en torno a un desencuentro del que, hasta ese momento, sólo habían tenido conocimiento sus propios protagonistas. “Quiero que conozcáis mi versión por si os llama Agustín y os cuenta otra cosa”.

Excusatio non petita, accusatio manifesta dice la cita latina... Agustín de Espartinas no había llamado a nadie aunque sí había pedido una audiencia con la alcaldesa de su pueblo, la socialista Cristina Los Arcos que gobierna gracias al apoyo de IU-Adelante Espartinas. El lidiador, como un vecino más, se había limitado a solicitar autorización para acceder a las instalaciones deportivas de la localidad para mantener el hilo de sus entrenamientos en estos pasados días de mal tiempo si los pabellones no estaban reservados para otras actividades previas.

El Ayuntamiento, desvela Jesús Bayort en ABC, “denegó ese permiso al banderillero, argumentándole que la tauromaquia no es ninguna actividad deportiva como para hacer uso de tales instalaciones”. El asunto fue más lejos, revelando el sectarismo de un político que debería representar a todos sus vecinos al admitir que sí habría cedido el pabellón para otros usos no deportivos.

Pero el lance ha terminado de destapar el antitaurinismo del actual gobierno municipal de Espartinas. Calado ha asegurado que mientras que los suyos detenten la vara de mando “no se autorizará ningún tipo de actividad taurina” en la plaza de toros de la localidad que en la actualidad se encuentra en desuso y en estado de abandono. Esta determinación, que vulnera la legislación vigente y roza la prevaricación, quiere apoyarse en una supuesta “ideología política” en la que, según la versión de Calado, “no tiene sitio la tauromaquia”.

José María Calado es en la actualidad delegado municipal de Accesibilidad, Movilidad Interior, Obras y Equipamiento Urbano, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Espartians. Antes fue responsable de la secretaría técnica del Real Betis y también había ejercido como comentarista deportivo en diferentes medios locales.